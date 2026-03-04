Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung, gelecekte standart hâline getirmeyi planladığı yeni kaydırılabilir ekranlı telefon konseptini MWC 2026'da tanıttı.

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefon sektöründe katlanabilir modellerle çıta yükselmişken, Samsung şimdi bambaşka bir yenilikle sahneye çıktı.

Barcelona’daki MWC 2026 etkinliğinde tanıtılan yeni konsept telefon, kaydırılabilir ekranıyla dikkat çekiyor.

Ekranı yukarı doğru uzuyor

Samsung’un geliştirme aşamasındaki bu yeni OLED paneli, klasik katlanabilir tasarımlardan farklı bir yaklaşım sunuyor. Telefonun üst kısmındaki ray sistemi yukarı doğru kaydırıldığında, ekran âdeta içinden açılarak büyüyor. Dikey kullanımda daha uzun bir görüntü alanı sunan cihaz, yatay moda çevrildiğinde ise ekstra geniş bir ekran deneyimi sağlıyor.

Konsept modele göre ekran 5.1 inç (16:9) boyutundan 6.7 inç (22:9) boyutuna kadar genişliyor. Ayrıca 1.080 x 2.640 FHD+ çözünürlük ve 426 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Yani büyüyen ekran, kalite kaybı olmadan daha fazla görüntü alanı vadediyor.

Katlanabilir istemeyenlere alternatif

2

Son yıllarda özellikle Samsung Galaxy Z Flip gibi modellerle katlanabilir telefonlar popülerleşti ancak her kullanıcı ekran katlama fikrine sıcak bakmıyor. Samsung’un bu yeni kaydırılabilir konsepti, tam da bu noktada devreye giriyor. Katlama derdi olmadan, gerektiğinde büyüyen bir ekran avucunuzun içinde.

Aslında bu fikir tamamen yeni değil. Samsung, 2022 yılında “Flex Slidable” adını verdiği ve hem üstten hem alttan açılabilen çoklu rulolu bir prototip sergilemişti ancak o model henüz ticari bir ürüne dönüşmedi. Pek tabii bu konseptin de ticari bir ürüne dönüşeceği kesin değil.

Cebimize ne zaman girecek?

3

Samsung Display yetkilileri, teknolojinin hâlâ “geliştirme aşamasında” olduğunu belirtiyor.

Yani yakın zamanda amiral gemisi bir modelde görmemiz garanti değil ancak şirketin bu alandaki ısrarı, kaydırılabilir ekranlı telefonların gelecekte gerçekten geleceğini gösteriyor gibi... Kim bilir?

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranının iPhone'a Geleceğini Gösteren Video Gündem Oldu (Yemedik) Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranının iPhone'a Geleceğini Gösteren Video Gündem Oldu (Yemedik)
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Şarj Testi Paylaşıldı: Rakiplerini Geçebildi mi? [Video] Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Şarj Testi Paylaşıldı: Rakiplerini Geçebildi mi? [Video]
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com