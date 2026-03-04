Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung, gelecekte standart hâline getirmeyi planladığı yeni kaydırılabilir ekranlı telefon konseptini MWC 2026'da tanıttı.

Akıllı telefon sektöründe katlanabilir modellerle çıta yükselmişken, Samsung şimdi bambaşka bir yenilikle sahneye çıktı.

Barcelona’daki MWC 2026 etkinliğinde tanıtılan yeni konsept telefon, kaydırılabilir ekranıyla dikkat çekiyor.

Ekranı yukarı doğru uzuyor

Samsung’un geliştirme aşamasındaki bu yeni OLED paneli, klasik katlanabilir tasarımlardan farklı bir yaklaşım sunuyor. Telefonun üst kısmındaki ray sistemi yukarı doğru kaydırıldığında, ekran âdeta içinden açılarak büyüyor. Dikey kullanımda daha uzun bir görüntü alanı sunan cihaz, yatay moda çevrildiğinde ise ekstra geniş bir ekran deneyimi sağlıyor.

Konsept modele göre ekran 5.1 inç (16:9) boyutundan 6.7 inç (22:9) boyutuna kadar genişliyor. Ayrıca 1.080 x 2.640 FHD+ çözünürlük ve 426 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Yani büyüyen ekran, kalite kaybı olmadan daha fazla görüntü alanı vadediyor.

Katlanabilir istemeyenlere alternatif

Son yıllarda özellikle Samsung Galaxy Z Flip gibi modellerle katlanabilir telefonlar popülerleşti ancak her kullanıcı ekran katlama fikrine sıcak bakmıyor. Samsung’un bu yeni kaydırılabilir konsepti, tam da bu noktada devreye giriyor. Katlama derdi olmadan, gerektiğinde büyüyen bir ekran avucunuzun içinde.

Aslında bu fikir tamamen yeni değil. Samsung, 2022 yılında “Flex Slidable” adını verdiği ve hem üstten hem alttan açılabilen çoklu rulolu bir prototip sergilemişti ancak o model henüz ticari bir ürüne dönüşmedi. Pek tabii bu konseptin de ticari bir ürüne dönüşeceği kesin değil.

Cebimize ne zaman girecek?

Samsung Display yetkilileri, teknolojinin hâlâ “geliştirme aşamasında” olduğunu belirtiyor.

Yani yakın zamanda amiral gemisi bir modelde görmemiz garanti değil ancak şirketin bu alandaki ısrarı, kaydırılabilir ekranlı telefonların gelecekte gerçekten geleceğini gösteriyor gibi... Kim bilir?