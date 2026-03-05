iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni iOS 26.3.1 güncellemesini yayımladı. Pek bir yeni özellik içermeyen bu güncelleme bazı sorunları iyileştirmeye odaklanıyor.

Güncelleme, iki hafta önce yayımlanan iOS 26.3’ün ardından geldi. Hatırlanacağı üzere iOS 26.3 ile birlikte iPhone’lara dikkat çeken bazı yenilikler eklenmişti. Bunların başında, Apple ve Google iş birliğiyle geliştirilen yeni “Android’e Aktarım” sistemi yer alıyordu. Bu özellikle birlikte kullanıcıların iPhone’dan Android cihaza veri taşıması daha kolay hâle gelmişti. Ayrıca “Hassas Konumu Sınırla” adı verilen yeni gizlilik özelliği de kullanıma sunulmuştu.

Sistem kararlılığı ve kullanıcı deneyimi iyileştirildi

Yeni yayımlanan iOS 26.3.1 sürümü ise büyük yenilikler yerine, sistem kararlılığını artırmaya ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

Apple şu anda iOS 26.4 üzerinde beta testleri yürütüyor ve bu sürümün Mart sonu ya da Nisan başında yayımlanması bekleniyor.