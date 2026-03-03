Tümü Webekno
"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Sosyal medyada radar cezalarına ilişkin gündeme getirilen iddialar, vatandaşın kafasını karıştırdı. Ancak işin aslı, anlatıldığı gibi değildi. Hız sınırına takılmamak için ne yapmanız gerektiğini detaylıca anlattık.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Sosyal medyada günlük gelişmeleri aktaran hesapların son günlerde yaptıkları bazı paylaşımlar kafaları karıştırdı. Öyle ki söz konusu kaynaklara göre trafik cezalarında uygulanan yüzde 10'luk tolerans kaldırılmış, yeni düzenleme ile hız sınırı 1 km/s ile bile geçilse cezai işlem uygulanacaktı.

Ancak bu bilgi, kesinlikle doğru değil. Aslına bakacak olursak İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren düzenleme hakkında Ekim 2025'te bir açıklama yapmış, o zamanlarda da dile getirilen iddianın asılsız olduğunu açıklamıştı.

Yüzde 10 toleransı, matematiksel anlatımın değiştirilmesi ile devam ediyor!

Başlıksız-1

Daha önce yapılan düzenlemelerde yüzde 10 toleransı açıkça belirtilir, sürücüler için esneklik sağlanırdı. Bu durum, yeni düzenlemede de aynı şekilde devam ediyor. Ancak sadece kuralın ifade ediliş biçimi değiştirilmiş durumda. Ayrıca tolerans, yeni hâliyle biraz daha sıkılaştırıldı. Artık yüzde 10 değil, net bir şekilde 6 km/s baz alınacak. Eskiden 70 km/s limitli şehir içi yolda 7 km/s olan esneklik, yeni düzenleme ile 6 km/s olarak sabitlendi.

Ekim 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

  • Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.
  • Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.
  • Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması DEVAM ETMEKTEDİR!

İçişleri Bakanlığı'nın yeni hız sınırı aşım cezalarına ilişkin resmî açıklaması ise şu şekilde:

Başlıksız-1

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

