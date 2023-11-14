Sperm bankalarından alınabilecek spermlerin tek bir tüpünün fiyatının ABD'de 1000 doların üzerine çıkmış olması nedeniyle Facebook'ta kadın kullanıcıların gruplar kurduğu ortaya çıktı. Bu gruplara erkek katılımcılar da dönor olarak dâhil oluyor.

Bazı insanlar çocuk sahibi olabilmek için sperm bankalarını kullanabiliyor. Bu bankalardan alınan örnekler, her zaman için bir çocuk garantisi vermese de hâlen geniş çapta tercih edilebiliyor. Gelen bilgiler ise şu anda bir tüp spermin maliyetinin 1000 dolar olduğunu gösteriyor. Örneğin Business Insider'ın aktardığına göre Angela isimli bir kadın, 10 deneme ve 10 bin dolar ödeme yaptıktan sonra hâlen çocuk sahibi olamadığını, bu durumun çok masraflı olduğunu belirtiyor.

İşte bu nedenle kadınların sperm bankası alternatifleri aramaya başladığı bildirildi. Bu kişilerin toplandıkları yerlerden biri de Facebook. ABD'de açılan gruplardaki kadınlar, bağışçılarla bir araya geliyor.

Facebook'ta donör arama grupları var

Facebook üzerinden alışveriş gruplarından ikinci el çamaşır makinesi almak gibi şeyler artık normal olsa da, sperm donörü bulmak kulağa biraz şaşırtıcı geliyor olabilir. Ancak alternatiflerin masraflarının ciddi oranda artması nedeniyle her bir örnek için yapılan ödemeler bazı kişileri bu yola itiyor. Sigortaların her şeyi karşılaması da bunun bir etkisi.

Öte yandan sperm tüplerinin bu kadar masraflı olmasının da bir nedeni bulunuyor. Gidip her erkek sperm örneği veremiyor. Genetik kondisyonlar, hastalıklar, ırsi problemler gibi açılardan örneklerin incelenmesi gerekiyor. Bu türden donörlük yapabilecek insanların sayısı da oldukça kısıtlı oluyor. Test masrafları da haliyle sperm bankasından aldıkları örneklerle çocuk yapmak isteyenlere yansıtılıyor. Kaldı ki evde insanların kendi imkanlarıyla böyle bir çalışma yapmasının ne kadar sağlıklı olduğu da tartışmaya açık.

Öte yandan bu gelişmeler oldukça ilginç bir gerçeği de ortaya koyuyor. Sosyal medya ya da diğer platformlar, insanların bir araya gelip bir şeyleri ücretsiz olarak çözebilmesi için kullanılabiliyor. Angela, Facebook gruplarından Kyle isimli bir kişiyle tanıştıklarını, birkaç haftalık görüşmelerin ardından ise Kyle'ın bir kutu spermini ücretsiz bir şekilde teslim aldığını söylüyor. Tıpkı Angela gibi maddi durumu iyi olmayan ve çocuk sahibi olamayan birçok Amerikalı kadın da sperm bağışı için Facebook gruplarını tercih ediyor.