Spotify, Bazı Ülkelerde Abonelik Fiyatlarına Zam Yapacak: Peki Türkiye?

Spotify, ABD, Estonya ve Letonya'da abonelik ücretlerine zam yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ABD'deki bireysel abonelik fiyatları, yüzde 8 civarı artış gösterecek. Peki bu zam Türkiye'yi etkileyecek mi? İşte detaylar...

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, ABD, Estonya ve Letonya'da üyelerini üzecek bir açıklama yaptı. Şirket, 1 Şubat itibarıyla abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Hâl böyle olunca Türkiye'deki aboneler de tedirgin olmaya başlamış durumda.

Spotify'ın açıklamasına göre ABD'deki bireysel aboneler, hâlihazırda 11,99 dolar ödedikleri Spotify'a 12,99 dolarlık ödeme yapmaya başlayacaklar. Bu da kabaca yüzde 8'lik zam anlamına geliyor.

Spotify Türkiye'deki durum ne? Bize de zam gelecek mi?

Spotify, genelde önce ABD'de zam kararı alıyor ardından diğer ülkelere yayılma oluyor. Şu an için Spotify Türkiye'den gelen bir açıklama bulunmuyor ancak ABD, Letonya ve Estonya için alınan karar, yakında Türkiye'yi de etkileyebilir gibi görünüyor. Tabii şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Spotify'ın Türkiye'deki mevcut fiyatlarına baktığımızda bireysel abonelikler için 99 TL ödeme yapıldığını görüyoruz. Duo paket 135 TL, Aile paketi ise 165 TL karşılığında satılıyor. Öğrenciler için sunulan özel paketin fiyatı da 55 TL. Bakalım Spotify, Türkiye'deki fiyatlara zam yapacak mı ve bu zammın oranı ne olacak...