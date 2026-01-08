Spotify'ın Arkadaşlarınızın Ne Dinlediğini Gösteren Özelliği Mobil Uygulamaya Geldi (Ama Hemen Heyecanlanmayın)

Spotify'ın çok sevilen "Arkadaş Etkinliği" özelliği nihayet mobil uygulamaya da geldi. Ancak şimdilik biz kullanamayacağız.

Spotify, dünyanın en popüler müzik platformu konumunda bulunuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de sunduğu sosyal özellikler. Öyle ki Spotify’da arkadaşlarınız takip edebiliyor, beraber listeler oluşturabiliyorsunuz. En sevilen özelliklerden biri de “Arkadaş Etkinliği” özelliğiydi. Bu özellik, takip ettiğiniz kişilerin neler dinlediğini gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlıyordu.

Ancak Spotify’ın “Arkadaş Etkinliği” özelliği bugüne kadar mobil uygulamadan kullanılamıyordu. Yalnızca platformun PC uygulaması üzerinden ulaşılabilir durumdaydı. Nihayet bu konuda bir hamle geldi.

Mobil uygulamaya da Arkadaş Etkinliği eklendi

Spotify tarafından yapılan resmî açıklamaya göre artık kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden de arkadaş etkinliklerini görüntüleme imkânına sahip olacaklar. Sol taraftan ulaşabildiğiniz menü üzerinden kimin ne dinlediğini görebileceksiniz. Aynı zamanda profilinizin yanına eklenecek aktivite açıp kapama butonuyla sizin dinleme aktivitenizi başkalarına açıp kapatabileceksiniz. Yani dinleme aktiviteleri mobilde de kullanıcının isteğine bağlı olmaya devam edecek.

Buna ek olarak bir Jam isteği özelliği eklendi. Premium kullanıcılar, bir sohbette Jam düğmesine dokunarak istek gönderebilecek ve eğer o kişi kabul ederse dinlemeleri uzaktan senkronize edilebilecek. Böylece her iki taraf da sıraya şarkılar ekleyebilecek, tepkilerini paylaşmak için sohbet edebilecek.

Bu iki özellik, Spotify’ın mesajlaşma özelliğinin açık olduğu ülkelerde kullanıma sunuldu. Maalesef mesajlaşma henüz ülkemizde yok. Bu yüzden biz ikisine de henüz erişemiyoruz. Yakında Türkiye’den de erişilebilir olmasını bekliyoruz.