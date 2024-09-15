Spotify, çocuklar için ebeveyn kontrolü sağlayan yeni bir premium abonelik katmanını test ediyor. Çocuklar için özel özellikler sunulacak.

Spotify, çocukların müzik dinleme deneyimlerini daha güvenli ve kontrol edilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir özelliği test etmeye başladı. Şirket 13 yaş altındaki kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış yönetilen hesaplar özelliğini Premium Aile planı sahiplerine sunuyor. Yeni gelecek olan bu özellik ebeveynlerin çocuklarının müzik içeriklerine erişimini detaylı bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

Yönetilen hesaplar, ebeveynlerin çocuklarının ne tür içeriklere ulaşabileceğini belirlemelerine yardımcı olacak. Bu özellik sayesinde ebeveynler, sadece şarkı ve sanatçı seçimlerini değil, aynı zamanda Canvas videoları ve açık içerikler gibi görsel öğeleri de kontrol edebilecek. Böylece çocuklar sadece uygun ve güvenli içeriklerle sınırlı kalacak, ebeveynler ise çocuklarının dijital müzik deneyimini daha rahat yönetebilecek.

Çocuklara özel yönetilen hesapların testi başladı

Bu yenilik şu anda Danimarka, Yeni Zelanda ve İsveç’teki Premium Aile planı kullanıcıları arasında test ediliyor. Spotify, bu test sürecinin başarılı olması durumunda özellikten diğer ülkelerdeki kullanıcıların da faydalanmasını sağlamayı planlıyor. Türkiye'deki Premium Aile planı kullanıcıları için ise bu özelliğin ne zaman aktif olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Spotify’ın bu adımı çocuklu aileler için müzik deneyimini daha güvenli ve yönetilebilir hale getirebilir. Özellikle çocuk şarkılarının yıllık Spotify Wrapped özetlerinde üst sıralarda yer almasının önüne geçilmesi, aileler için ek bir avantaj sunacak. Bu özellik, Premium Aile planına geçiş yapmak isteyen aileler için cazip bir seçenek olabilir.