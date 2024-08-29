Spotify, 2024 yazında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları paylaştı. Listenin hepsi yerli şarkılardan oluşurken rap türünün domine ettiği görüldü.

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify, düzenli olarak hem dünyada hem de Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları içeren listeler yayımlıyordu. Şirket, yaz ayları geride kalırken son 3 ayda en çok dinlenen şarkıları bizlerle buluşturdu.

2024 yazında en çok dinlenen şarkılara baktığımızda Türkçe rap türünün listeyi domine ettiğini görebiliyoruz. Bunun dışında az da olsa farklı türlerden şarkılar da girmiş.

“CISTAK” bu yazın en çok dinlenen şarkısı oldu

Spotify’ın açıklamalarına göre 2024 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkı, rap türündeki Era7capone, Batuflex ve Narko imzası taşıyan “CISTAK” oldu. Onu ElMusto’dan “Dale Don Dale” ve Semicenk, Doğu Swag’den “Küle Dönmüşsün” takip etti.

Bunlar dışında Türkçe pop gibi türlerden de birkaç şarkı listeye girmeyi başardı. Yaz mevsiminden en çok dinlenen 10 şarkının hepsinin yine yerli olması dikkat çekti. Aşağıdan listeye ulaşabilirsiniz.

2024 yazında Türkiye'de Spotify'da en çok dinlenen 10 şarkı