Steam’de Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Başladı

Dünyanın en popüler oyun satış platformu olan Steam’in ay takviminde yeni yılın başlangıcı için hazırladığı indirimler başladı. Platform, önümüzdeki 4 gün boyunca pek çok indirimle oyuncuların karşısına çıkacak.

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği platform olan Steam, takipçilerinin uzun süredir beklediği Ay Takvimi Yeni Yılı indirimlerini başlattı. 4 gün sürecek olan indirimler, 27 Ocak günü saat 21:00’da sona erecek.

Valve, bu indirimlerde de oyuncuların yüzünü güldürüyor. Hem yeni hem eski pek çok oyunda indirimler gerçekleştirildi. Ayrıca her indirim döneminde olduğu gibi bu dönemde de Steam üzerinden bir mini oyun oynayarak ek indirimler ve özel içerikler elde etmek mümkün olacak.

Kampanyanın her günü oyunculara kırmızı bir zarf verilecek. Çin’deki Ay Yeni Yılı kutlamalarıyla özdeşleşen bu zarflardan, 12 hayvanlı ay takviminde yeni yıl Fare Yılı olduğu için fare tokenleri çıkacak. Bu tokenleri kullanarak Ay Yeni Yılı Gece Marketi adlı markette alışveriş yapmak mümkün olacak. Alabileceğimiz ürünler arasında ise animasyonlu arka planlar, sohbet odası efektleri, sohbet çıkarmaları gibi ürünler yer alıyor.

Öte yandan bu indirim döneminde yüklü alışveriş yapmayı düşünenler için de Ay Yeni Yılı Kupon kullanılabilecek.

İndirimlerde en çok dikkat çeken oyunlar

Steam’in 2020 Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri pek çok oyunu kapsıyor olsa da en çok öne çıkan yapımlar, yapımların fiyatları ve aldıkları indirimler şöyle:

Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.