Şubat 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi: Bazılarına Zam, Bazılarına İndirim!

Mercedes-Benz'in şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Geçtiğimiz ay fiyat listesine dokunmayan firma, bu ay bazı modellere zam, bazılarına ise indirim yaptı. İşte detaylar...

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in araçları, hemen hepimizin hayali. Efsane otomobiller hem performansları hem de tasarımlarıyla kendilerine hayran bırakmayı başarıyorlar. Ancak fiyatlar, ne yazık ki oldukça yükselmiş durumda.

Peki sıfır kilometre Mercedes-Benz otomobillerin fiyatları nasıl? Bu haberimizde, Şubat 2026 Mercedes-Benz fiyat listesine bakacağız. Fiyatları şirketin resmî internet sitesinden temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Mercedes-Benz araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı A Serisi 3.170.000 TL 3.159.000 TL C Serisi 5.781.000 TL 6.170.000 TL EQE 5.601.000 TL 5.869.000 TL E Serisi 7.536.000 TL 7.860.000 TL EQS 9.471.000 TL 9.810.000 TL S Serisi 19.864.000 TL 20.415.000 TL Yeni CLA 4.643.000 TL 4.873.000 TL CLE 7.931.000 TL 8.303.000 TL EQA 3.923.000 TL 4.217.000 TL GLA 4.279.000 TL 4.483.000 TL EQB 4.034.000 TL - GLB 4.597.000 TL 4.586.000 TL GLC 6.383.000 TL 6.752.000 TL G Serisi 14.525.000 TL 21.367.000 TL AMG GT 14.100.000 TL 14.064.600 TL AMG SL 15.251.000 TL 15.986.000 TL

A Serisi fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat A 200, Benzin AMG, Otomatik 3.159.000 TL A 45 S 4MATIC+, Benzin Final Edition, Otomatik 6.920.000 TL

2026 Mercedes-Benz A Serisi, kompakt sınıfın prestijli temsilcisi olarak modern çizgileri ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkıyor. Yenilenen ön ızgara ve ince LED far tasarımıyla daha dinamik bir görünüm sunan A-Serisi, iç mekânda ise MBUX multimedya sistemi, çift ekranlı kokpit ve kaliteli malzemeleriyle premium hissiyatı artırıyor. Hem sedan hem de hatchback gövde tipleriyle satın alınabilen otomobil, adaptif sürüş asistanları, park desteği ve geniş güvenlik donanımlarıyla sınıfındaki iddiasını sürdürüyor.

C Serisi fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat C 200 4MATIC, Benzinli AMG, Otomatik 6.170.000 TL C 200 4MATIC, Benzinli Performance, Otomatik 8.202.000 TL C 63 S E PERFORMANCE, Hibrit -, Otomatik 12.709.000 TL

Mercedes-Benz C Serisi, lüks ve sportifliği bir arada sunan tasarımıyla orta sınıf sedan pazarında iddiasını güçlendiriyor. Daha keskin hatlara sahip dış tasarımı ve yeni LED farlarıyla dikkat çeken C-Serisi, iç mekânda ise S-Serisi’nden ilham alan büyük dijital ekranlar, kaliteli deri kaplamalar ve yüksek teknolojili MBUX sistemiyle premium bir atmosfer yaratıyor. Mercedes-Benz C Serisi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve konfor odaklı süspansiyonuyla uzun yolculuklarda da üst düzey bir deneyim vadediyor.

EQE fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 280, Elektrikli AMG, Otomatik 5.869.000 TL 350 4MATIC, Elektrikli AMG, Otomatik 6.706.000 TL

2026 Mercedes-Benz EQE, markanın elektrikli lüks anlayışını orta-üst sınıfa taşıyan etkileyici bir model olarak öne çıkıyor. EQE, akıcı tasarımı ve aerodinamik çizgileriyle dikkat çekerken, iç mekânda MBUX Hyperscreen ile dijital ve şık bir kokpit sunuyor. Tek motorlu ve çift motorlu (4MATIC) seçenekler ile 300 ila 400 beygir arasında değişen güç üreten EQE, yaklaşık 480 kilometreye varan menziliyle günlük kullanımda da oldukça pratik.

E Serisi fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat E 180, Benzinli AMG, Otomatik 7.860.000 TL E 220 d 4MATIC, Dizel Exclusive, Otomatik 10.705.000 TL E 220 d 4MATIC, Dizel AMG, Otomatik 10.785.000 TL AMG E 53 Hybrid 4MATIC+, Hibrit Performance, Otomatik 20.224.000 TL

2026 Mercedes-Benz E Serisi, şık ve akıcı tasarımı, üst düzey teknolojileri ve konfor odaklı yapısıyla lüks sedan sınıfında öne çıkıyor. S-Serisi’nden esintiler taşıyan dış tasarımının yanı sıra, iç mekânda büyük dijital ekranlar, ambiyans aydınlatmaları ve MBUX Superscreen gibi gelişmiş özellikler sunuyor. 255 ila 577 HP arasında değişen motorlar, güçlü ve verimli bir sürüş sağlıyor. Adaptif süspansiyon, arka tekerlek yönlendirme ve kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde hem konforlu hem de güvenli bir yolculuk vaat eden E Serisi, prestij ve modernliği bir arada arayanlara hitap ediyor.

EQS fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 450 4MATIC, Elektrikli Inspiration, Otomatik 9.810.000 TL 580 4MATIC, Elektrikli Heritage Edition, Otomatik 11.480.000 TL

2026 Mercedes-Benz EQS, markanın elektrikli lüks sedan anlayışını zirveye taşıyan modeli olarak dikkat çekiyor. Büyük bataryasıyla 700 kilometreyi aşan menzil sunan EQS hem güçlü hem de verimli bir sürüş sağlıyor. Aerodinamik gövdesi, otonom sürüş özellikleri ve dev MBUX Hyperscreen ekranıyla teknoloji ve konforu bir arada sunan EQS, premium detaylarla donatılmış iç mekânı sayesinde lüks elektrikli otomobil arayanlara hitap ediyor.

S serisi fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat S 450 d 4MATIC L, Dizel Inspiration, Otomatik 20.415.000 TL

2026 Mercedes-Benz S Serisi, lüks sedan dünyasında konfor, teknoloji ve prestijin zirvesini temsil ediyor. Zarif tasarımı ve büyük LED farlarıyla dikkat çeken otomobil, iç mekânda ise OLED dokunmatik ekran, 3D ses sistemi, ambiyans aydınlatmaları ve masaj özellikli koltuklarıyla tam bir şölen sunuyor. Benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle güçlü ve sessiz bir sürüş sağlayan otomobil, E-Active Body Control ve arka tekerlek yönlendirme gibi gelişmiş sistemleriyle üst düzey bir yol tutuş sunuyor.

Yeni CLA fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 350 4MATIC, Elektrikli Edition 1 AMG, Otomatik 4.873.000 TL

Yeni Mercedes-Benz CLA, markanın kompakt sınıftaki premium yaklaşımını modern bir elektrikli mimariyle yeniden yorumluyor. Geliştirilmiş verimlilik sunan yeni elektrikli güç ünitesi ve yüksek kapasiteli batarya yapısıyla dikkat çeken model, 600 kilometreye varan menzil değeriyle günlük kullanımın çok ötesinde bir performans sağlıyor. Ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa bir molada bile bataryanın büyük bölümünü doldurabilen CLA, elektrikli otomobillerdeki menzil kaygısını önemli ölçüde azaltıyor. Zarif tasarımı, ileri seviye sürüş destek sistemleri ve premium iç mekânıyla yeni CLA, kompakt sınıfta elektrikli şıklığın en iddialı temsilcilerinden biri hâline geliyor.

CLE fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 300 4MATIC Coupe, Benzinli AMG, Otomatik 8.303.000 TL AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe, Benzinli Performance, Otomatik 13.551.000 TL 300 4MATIC Cabriolet, Benzinli AMG, Otomatik 9.309.000 TL

Mercedes-Benz CLE, firmanın günlük kullanım ideal olan coupe modeli olarak biliniyor. Üstü açık versiyona da sahip olan otomobil, ülkemizde sadece benzinli motor seçeneğiyle satılıyor. Şık tasarımı, premium iç mekânı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle Mercedes-Benz CLE, tıpkı CLA gibi daha çok gençlere hitap eden bir otomobil.

EQA fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 250+, Elektrikli AMG, Otomatik 4.217.000 TL

2026 Mercedes-Benz EQA, kompakt elektrikli SUV segmentinde şık tasarımı ve verimli yapısıyla öne çıkıyor. 190 ila 292 beygir arasında güç sunan motor seçenekleriyle gelen EQA, tam şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil ve hızlı şarjla 30 dakikada yüzde 80’e kadar dolum yapabiliyor. İç mekânda MBUX bilgi-eğlence sistemi, geniş dijital ekranlar ve kaliteli malzemelerle premium bir atmosfer yaratan model, sürüş asistanları ve konforlu süspansiyon sistemiyle şehir içi kullanımda oldukça keyifli bir deneyim vadediyor.

GLA fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 200, Benzinli AMG, Otomatik 4.483.000 TL

Mercedes-Benz GLA, kompakt boyutlarıyla şehir içinde rahatça kullanılabilen, premium bir SUV deneyimi sunuyor. Türkiye'de tek bir motor seçeneği ile satışa sunulan otomobil, dinamik ve verimli bir sürüş vadediyor. Çift 10,25 inçlik ekranlar, MBUX multimedya sistemi, panoramik cam tavan ve renkli ambiyans aydınlatmalarıyla iç mekânda modern ve konforlu bir atmosfer sunan GLA, genişletilebilir bagaj hacmi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de pratikliği artırıyor.

GLB fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 200 4MATIC, Benzinli Progressive, Otomatik 4.586.000 TL 200 4MATIC, Benzinli AMG, Otomatik 4.823.000 TL

2025 Mercedes-Benz GLB, kompakt SUV segmentinde pratiklik, konfor ve premium özellikleri bir araya getiriyor. 221 beygir gücündeki mild-hibrit motoru ve 306 beygire kadar çıkan AMG seçeneğiyle hem verimli hem de dinamik bir sürüş sunuyor. 5 veya 7 koltuklu seçenekleri sayesinde ailelere uygun geniş iç hacim sağlayan GLB, MBUX dijital kokpit, sürüş destek sistemleri ve panoramik tavan gibi modern donanımlarla donatılmış. Şehir içinde çevik, uzun yolda konforlu bir deneyim isteyenler için ideal bir tercih.

GLC fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 180, Benzinli AMG, Otomatik 6.752.000 TL 300 d 4MATIC, Dizel AMG, Otomatik 8.968.000 TL AMG 43 4MATIC, Benzinli Performance, Otomatik 9.917.000 TL AMG 63 S E PERFORMANCE, Hibrit -, Otomatik 14.260.000 TL 180 Coupe, Benzinli AMG, Otomatik 7.124.000 TL AMG 43 4MATIC Coupe, Benzinli Performance, Otomatik 10.357.000 TL AMG 63 S E PERFORMANCE Coupe, Hibrit -, Otomatik 14.843.000 TL

Mercedes-Benz GLC, kompakt lüks SUV segmentinde güçlü motor seçenekleri, modern teknolojileri ve konforlu sürüşüyle öne çıkıyor. Benzinli, dizel ve hibrit motorlarıyla verimli ve dinamik bir deneyim sunan otomobil, tüm versiyonlarındaki yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 km elektrikli menzil sunabilen hibrit seçeneği, şehir içinde tasarruf sağlıyor. Geniş ve kaliteli iç mekânı, MBUX dijital kokpiti, premium ses sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle hem şehir hem uzun yol için ideal bir lüks SUV olarak öne çıkıyor.

G Serisi fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat AMG G 63, Benzinli Performance, Otomatik 29.550.000 TL 450 d, Dizel Heritage, Otomatik 21.367.000 TL 500, Benzinli Heritage, Otomatik 22.745.000 TL 580, Elektrikli Heritage, Otomatik 15.209.000 TL

Mercedes-Benz G Serisi, ikonik köşeli tasarımını korurken modern motor seçenekleri ve ileri teknolojilerle güncellenmiş bir SUV olarak öne çıkıyor. Elektrikli, benzinli ve dizel motorlarıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilen otomobil, yüksek performansı çevrecilikle birleştiriyor. Yüksek arazi kabiliyeti, gelişmiş süspansiyon sistemleri ve lüks donanımlarıyla G Serisi hem asfalt hem de zorlu off-road koşullarında üstün performans sergileyen prestijli bir araç olmaya devam ediyor.

AMG GT fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat GT 43 4MATIC+, Benzinli Performance (Coupe), Otomatik 14.064.600 TL GT 43, Benzinli Performance, Otomatik 15.891.000 TL GT 43 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 27.811.000 TL AMG GT 63 PRO 4MATIC+, Benzinli -, Otomatik 32.230.000 TL

Mercedes-AMG GT, sportif coupe tasarımını dört kapının pratikliğiyle birleştiren, güçlü ve lüks bir performans otomobili olarak öne çıkıyor. 831 beygire kadar çıkan plug-in hibrit dahil farklı motor seçenekleriyle 0-100 km/s’yi 2,9 saniyede tamamlayabilen otomobil, 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş, aktif süspansiyon ve arka tekerlek yönlendirme gibi ileri teknolojilerle üstün yol tutuş sunuyor. MBUX dijital kokpiti, kaliteli iç malzemeleri ve geniş bagajıyla hem pistte hem günlük kullanımda keyif veren, prestijli bir seçenek.

AMG SL fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 43, Benzinli Performance, Otomatik 15.986.000 TL 63 4MATIC+, Benzinli Performance, Otomatik 27.015.000 TL Maybach SL 680, Benzinli Monogram Series, Otomatik 36.933.000 TL

2026 Mercedes-AMG SL, klasik roadster ruhunu modern teknoloji ve yüksek performansla harmanlayan iddialı bir model olarak öne çıkıyor. Hafif yapılı kumaş tavanı ve alçak ağırlık merkezi sayesinde çevik bir sürüş sunan SL, 375 ila 816 beygir arasında değişen motor seçenekleriyle hem günlük keyif hem de pist heyecanı vaat ediyor. AMG 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş, arka tekerlek yönlendirme ve aktif aerodinamik gibi özelliklerle üstün yol tutuş sağlayan model, dijital kokpiti ve 2+2 oturma düzeniyle sportif ve lüks bir iç mekân sunuyor.