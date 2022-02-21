Suisse Sırları: Siyasilerin Kirli Paraları Ortaya Çıktı

Bugün yayımlanan ve dünyayı sallayan yeni veri topluluğu Suissie Sırları, İsviçre bankası Credit Suisse'nin karanlık dünyasını gün yüzüne çıkardı.

2016 yılında Panama Belgeleri ile tüm dünyada yeni bir gündem oluşturan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), bu belgelerle birlikte aralarında dünya liderleri ile çok sayıda bürokrat ev iş dünyasından birçok ismin karıştığı bir kara para aklama, ambargoları delme ve vergi kaçırma gibi yasa dışı mali faaliyetleri ortaya koymuştu. Panama Belgeleri, toplamda 11 milyon adet belgeden oluşuyordu.

OCCRP, bugün yeniden tüm dünyaya bomba gibi düşen yeni belgeleri ve raporları yayımladı. OCCRP ve 47 medya kuruluşunun çalışmasıyla birlikte dünyanın en büyük incelemelerinden birisi gerçekleştirildi. İncelemelerin öznesiyse İsviçre bankası Credit Suisse idi. ‘Suisse Sırları’ isimli yeni kayıtlar, 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip 18 bin banka hesabının çarpıcı gerçeğini ortaya koydu.

Bankanın yalnızca küçük bir bölümünü kapsayan bu hesaplar bile birçok ismi ortaya koydu:

Banka hesaplarının yalnızca ufak bir kısmı olan 18 bin adet hesabın verileri ortaya çıkarıldı. Yalnızca bu veriler bile aralarında Cezayirli bir general, büyük Azeri bir ismin oğulları ve Misha Banana olarak bilinen uyuşturucu baronunun kayıtlarını gösterdi. 18 bin adet hesapta bulunan ortalama para miktarı 7,5 milyon İsviçre frangı, yani yaklaşık 8 milyon 100 bin dolardı.

Araştırma, tüm hesap sahiplerinin kimlik bilgilerini paylaşmasa da hesaplarında milyonlarca dolar barındıran bazı isimlere yer verdi. Bu isimler arasında Ürdün Kralı II. Abdullah, Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya organizasyonlarından Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo gibi isimler bulundu.

Bunların yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Nahçıvan lideri Vasif Talibov’un oğulları Rıza ve Seymur Talibov, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljun Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’nın Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.

Ayrıca Tunus, Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden üst düzey hükümet yetkililerinin de özellikle ‘Arap Baharı’ döneminde ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekti.

Rapordaki isimlerin tamamı bu bağlantıdaki listede bulunuyor.

Hesaplar, ilginç hikâyeleri de ortaya çıkardı: İşte öne çıkanlar

Paylaşılan detaylara göre Azeri Rıza ve Seymur Talibov, Credit Suisse’nin yanı ssıra Barclays ve farklı yabancı bankalarda da hesaplar bulunduruyordu. Bu hesaplar, daha önce para aklama iddialarıyla gündeme gelen Troika Laundromats’ın bir parçası olan paravan şirketlerden ‘şüpheli havaleler’ ile toplamda 20 milyon doları aşkın para elde etti. İkili, sonraki yıllarda Dubai ve Gürcistan’da 63 milyon dolara yakın değerde mülk satın aldı.

‘şüpheli havaleler’ ile toplamda 20 milyon doları aşkın para elde etti. İkili, sonraki yıllarda Dubai ve Gürcistan’da 63 milyon dolara yakın değerde mülk satın aldı. Dev petrol şirketi PDVSA’daki dört yolsuzluk şemasıyla bağlantılı iki düzineden fazla Venezuelalı, 25 hesapta en az 273 milyon dolar değerinde varlık biriktirdi. Hesaplar, 2004 – 2015 yılları arasında açıldı.

biriktirdi. Hesaplar, 2004 – 2015 yılları arasında açıldı. Misha Banana olarak tanınan Rodoljub Radulovic isimli uyuşturucu baronunun biri 3,4 milyon İsviçre frangı tutan iki hesabı ortaya çıktı. Diğer hesabın sahibinin Banana’nın Marshall Adaları’nda oluşturduğu bir şirketin olduğu, bu hesaptan yine kendisinin farklı bir şirketinde tuttuğu paraları aldığı gözüktü. İddiaya göre bu hesap, kokainden elde ettiği kara paranın aklanması için kullanılıyordu.

Tüm bunlar nasıl ortaya çıktı?

OCCRP tarafından paylaşılan bilgilere göre veriler, bir yıldan fazla süre önce anonim bir kaynak tarafından Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a gönderildi. Kaynak, bilgilerle bir not paylaşarak İsviçre'deki bankacılık gizliliği yasalarının ahlaka aykırı olduğunu bildirdi. Elde edilen veriler de uzun bir süredir inceleme altındaydı ve en sonunda bugün yapılan çalışmaların ardından paylaşıldı.

OCCPR, verilerin hiçbir zaman ham olarak paylaşılmayacağını açıkladı.

Bankadan açıklama gecikmedi:

Raporun yayımlanmasından saatler sonra Credit Suissie bankasından bir açıklama geldi. Banka, kanuna aykırı herhangi bir uygulama yapmadıklarını, raporda paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olduğunu ve gerekli bilgilerin tamamıyla paylaşılmadığını öne sürdü.

Sızdırılan verilerden sonra İsviçre'de hareketlilik yaşandı:

Suissie Sırları raporunun yayımlanmasının ardından İsviçre'nin Sosyal Demokrat Partisi, gazetecilerin İsviçreli banka müşterileri hakkında haber yapmasını engelleyen bir yasanın kaldırılması çağrısında bulundu.