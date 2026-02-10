Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı, Jet Motorlarında Bugüne Kadar Kimsenin Fark Etmediği Bir Kusur Buldu!

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan dünyanın ilk exascale süper bilgisayarı Frontier, yüksek çözünürlüklü simülasyonlar sayesinde jet motoru türbin kanatlarındaki gizli pürüzleri ortaya çıkardı. Yakıt verimliliğini düşüren bu kritik hata, havacılık dünyasında yeni bir tasarım dönemini başlatabilir.

Havacılık teknolojisi, bugün gökyüzündeki en gelişmiş itki sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dev yolcu uçaklarından askeri jetlere kadar bu motorlar inanılmaz bir güç sunsa da yapılan yeni bir keşif, tüm bu sistemlerin ortak bir mühendislik kusuru ile karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olan Frontier, gerçekleştirdiği devasa simülasyonlarla jet motorlarının içinde saklanan ve performansı doğrudan etkileyen o "görünmez" kusuru ilk kez görünür hâle getirmeyi başardı. Bu keşif, şimdiye kadar kullanılan üretim tekniklerinin ve tasarım anlayışının tamamen değişmesine neden olabilir.

Meğer türbin kanatlarının yüzeyinde pürüz varmış!

Frontier tarafından gerçekleştirilen yüksek çözünürlüklü simülasyonlar hem turbojet hem de turbofan motorlarda bulunan türbin kanatlarının üzerinde mikroskobik yüzey pürüzleri olduğunu ortaya çıkardı. Bu pürüzler, motorun çalışması sırasında yakıt verimliliğinin düşmesine ve normalden çok daha fazla ısı üretilmesine neden oluyor.

Zaman içerisinde bu durum kanatların ömrünü kısaltıyor ve motor bileşenlerinin arızalanmaması için çok daha sık bakım yapılmasını zorunlu kılıyor. İşin en ilginç yanı ise bu kusurların bir üretim hatası olmaması; Frontier'ın devasa işlem gücü olmasaydı bu detayları fark etmek bugünün teknolojisiyle mümkün olmayacaktı.

Peki Frontier bunu nasıl başardı?

Saniyede bir kentilyon işlem yapabilen Frontier, kendisinden önceki tüm süper bilgisayarlardan çok daha üstün bir kapasiteye sahip. DOE'nin INCITE programı kapsamında yürütülen bu araştırma, sadece havacılıkta değil; ilaç keşfi ve kozmik ışın taşınımı gibi 81 farklı projede de kapıları aralıyor.

Ancak bu devasa güç, ciddi bir enerji maliyetini de beraberinde getiriyor. Frontier, çalışırken yaklaşık birkaç bin evin ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik tüketiyor. Oluşan devasa ısıyı dizginlemek içinse kapalı devre bir sistemde dakikada 6.000 galona yakın su sirküle ediliyor.