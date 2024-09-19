Dice Dreams gibi oyunların arkasındaki SuperPlay, bir başka mobil oyun geliştiricisi Playtika tarafından satın alınıyor. Anlaşmanın bedeli ise dudak uçuklatan cinsten.

srail merkezli oyun şirketi SuperPlay, alanında son yılların yükselen firmalarından biriydi. Öyle ki şirket, Dice Dreams ve Domino Dreams gibi dünya çapında başarılı olmuş oyunlar geliştirmişti. Bu yapımların, günlük 1,7 milyon civarında kullanıcısı olduğu tahmin ediliyordu.

Şimdi ise SuperPlay hakkında önemli bir gelişme yaşandı. En değerli mobil oyun firmalarından biri olan Playtika’nın SuperPlay’i satın alacağı duyuruldu.

Satın alma bedeli 700 milyon dolar ile 1,95 milyar dolar arasında değişecek

Satın alma bedeli, şirketin önümüzdeki üç yıl boyunca finansal hedeflerine ulaşup ulaşmaması durumunda değişecek. Ulaşamazsa 700 milyon dolara satın alınacak. Ancak ulaşırsa bu miktar 1,25 milyar dolar gibi devasa bir şekilde artarak 1,95 milyar dolara çıkacak. 2025, 2026 ve 2027’yi kapsayan hedefler arasında yıllık kazanç ve oyunların performansı var. Bu satın alım, mobil oyun sektörünün hâlâ güçlü olduğunun bir göstergesi.

SuperPlay, 2019’da Gilyad Almog ve Eyal Netzer tarafından kurulmuştu. Dice Dreams bir zar oyunu, Domino Dreams ise bir masa oyunuydu. Şirket, aynı zamanda 2 oyun daha geliştiriyordu. Açıklamalarda Playtika birleşmesiyle daha başarılı yapımlar geleceği belirtildi. Gilyad ve Eyal’ın şirketin yönetmeye devam edeceği de eklendi.

3 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip Playtika, en önde gelen mobil oyun şirketlerinden biri. Birçok tarzda oyunu bünyesinde bulunduran şirket, en çok gerçek para kullanılmadan oynanan casino oyunlarıyla tanınıyor.