Süpürme ve Silme İşlemini Aynı Anda Yapmak Aerodinamik Olarak Nasıl Mümkün Oluyor?

Eskiden temizlik dediğimiz şey yorucu bir mesaiydi; önce tüm ev süpürülür, ardından kova ve paspasla silinirdi. Günümüzde ise dikey şarjlı süpürgeler bu iki işlemi tek bir harekete sığdırıyor.

Peki ama yüksek hızda hava emişi (vakum) yapan bir sistemle, suyu zeminle buluşturan bir sistem birbirine karışmadan, aerodinamik olarak nasıl aynı başlıkta çalışabiliyor? Gelin, Siemens dikey şarjlı süpürgelerdeki 2'si 1 arada başlık teknolojisini baz alarak bu mühendislik harikasının arkasındaki bilime yakından bakalım.

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Hava ve Suyun Kusursuz İzolasyonu

Yüksek güçlü bir vakum motorunun en büyük düşmanı sıvılardır. Bu teknikte başlığın ön kısmı sadece havayı ve tozu hapsedecek şekilde tasarlanırken, su kanalları tamamen bağımsız bir rotada, başlığın arka kısmında konumlandırılarak iki zıt fiziğin birbirine karışması engellenir.

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Vakum Etkisini Bozmayan Akıllı Geometri

Etkili bir süpürme işlemi için başlığın zeminle arasında negatif bir hava basıncı (vakum) yaratması gerekir. Islak pedlerin bu basınç mührünü kırmaması için başlık altındaki hava yönlendirici kanallar, havayı sadece ön taraftan emecek aerodinamik bir açıyla tasarlanır.

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Öncelik Sıralaması: Önce Kuru Emiş, Sonra Islak Temas

Aerodinamiğin temel kuralı yönlülüktür; süpürgeyi ileri ittiğinizde ön kısımdaki fırça ve hava kanalları tüm tozu ve kaba kiri saniyeler içinde motora çeker. Hemen arkasından gelen ıslak ped ise tozdan arındırılmış pürüzsüz zemine temas ederek çamurlaşma ihtimalini sıfıra indirir.

Dinamik Su Dozajlama Teknolojisi

Zemine gereğinden fazla su bırakmak, bu suyun hava akımına kapılıp motora kaçmasına neden olabilir. Siemens’in akıllı başlıklarında olduğu gibi, suyun bezi sadece optimum seviyede nemlendirmesini sağlayan otomatik pompalar sayesinde zeminde hava akımını bozacak su birikintileri oluşmaz.

Bağımsız Motorlarla Güç Dağılımı

Hava akışını sağlayan ana motor yukarıda kusursuz bir kasırga yaratırken, silme işlemini yapan başlığın içinde pedleri çeviren bağımsız, küçük bir motor daha bulunur. Bu sayede ıslak pedlerin yarattığı sürtünme kuvveti, süpürgenin hava çekiş performansından hiçbir şey çalmaz.

Mikrofiber Dokunun Hava Akışına Katkısı

Kullanılan döner mikrofiber pedler sadece lekeleri çıkarmakla kalmaz. Aynı zamanda başlığın arka kısmında kalın bir yastık görevi görerek dışarıdan hava sızıntısını keser ve ön taraftaki emiş gücünün aerodinamik olarak maksimize edilmesine yardımcı olur.

Aktif Leke Çıkarma ve Sürtünme Fiziği

Sadece ıslak bir bezi yerde sürüklemek kurumuş lekeleri çıkarmaz. 2'si 1 arada başlıklardaki dönen pedler, zemine ekstra bir fiziksel baskı uygulayarak kiri çözer ve hemen önünde çalışan hava akımının işini şaşırtıcı derecede kolaylaştırır.

Çift Yönlü Hava Tahliye Kanalları

Süpürge başlığı hem tozu çekerken hem de yeri silerken içeride ciddi bir hava türbülansı oluşur. Özel tasarlanmış tahliye kanalları, motorun çektiği havayı suyu dalgalandırmadan dışarı atarak sistemin aerodinamik olarak boğulmasını engeller ve kesintisiz bir temizlik deneyimi sunar.