Bulaşık makinesinin kapağını yıkama sonrasında açtığınızda yüzünüze vuran o sıcak buhar dalgasını bilirsiniz. Cam bardaklar ve porselen tabaklar genellikle kurumuş görünür, ancak o plastik saklama kapları, silikon spatulalar ya da biberonlar hep sırılsıklam kalır. Bulaşıkları yerleştirmeden önce kurulama beziyle tek tek kurulamak veya makinenin kapağını açık bırakıp saatlerce beklemek, mutfaktaki en büyük zaman kayıplarından biridir.

Peki, doğada bulunan volkanik bir mineralin bu sorunu tamamen ortadan kaldırdığını söylesek? Makinelerde kurumak bilmeyen plastiklerin sırrına ve bu sorunu çözen Zeolith teknolojisinin arkasındaki mühendisliğe yakından bakalım.

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Plastiklerin Kurumama Sorunu

Plastik materyaller, cam veya çelik gibi ısıyı uzun süre tutma ve hapsetme özelliğine sahip değildir. Yıkama bittiğinde makine içindeki sıcaklık düşmeye başlar ve plastiklerin üzerindeki su damlacıkları buharlaşamadan yüzeyde asılı kalır. Geleneksel sistemler sadece rezistansla ekstra ısı vererek çalıştığı için, plastikleri tamamen kurutmakta yapısal olarak yetersiz kalır.

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Doğanın Mucizesi: Zeolith Minerali

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Mühendisler plastik kurutma problemini çözmek için yüksek elektrik harcayan rezistansları büyütmek yerine doğaya yöneldi. Zeolith, doğada bulunan ve çok özel bir fiziksel reaksiyona sahip volkanik bir mineraldir. Bu mineralin en büyük özelliği, ortamdaki nemi sünger gibi hızla emmesi ve bu emilim işlemi sırasında dışarıya çok yüksek derecelerde doğal ısı yaymasıdır.

Nemli Havanın Sıcak Havaya Dönüşümü

Bu teknolojiye sahip cihazların tabanında, içine Zeolith kristalleri gizlenmiş özel bir hazne bulunur. Yıkama döngüsü bitip kurutma aşamasına geçildiğinde, makinenin içindeki o yoğun nemli ve buharlı hava bu hazneye çekilir. Mineral, havadaki nemi anında içine hapseder.

Ekstra Elektrik Harcamadan Üretilen Isı

Zeolith nemi emerken ortaya çıkan doğal ve kuru sıcak hava, makinenin içine güçlü ama nazik bir şekilde tekrar üflenir. Cihaz, suyu buharlaştırmak için ekstra elektrik harcamak yerine mineralin kendi kendine ürettiği bu termal enerjiyi kullanır. Böylece hem enerjiden devasa bir tasarruf sağlanır hem de makine içi sıcaklık plastiklere zarar vermeyecek ideal bir seviyede tutulur.

Plastiklerde Bile Kusursuz Kuruluk

Kurutma aşamasında içeriye sürekli olarak kuru ve sıcak bir hava akımı pompalandığı için, normal şartlarda üzerinde su damlalarıyla çıkan saklama kapları ve tüm plastik gereçler makineden tamamen kuru olarak çıkar. Kapak açıldığında eşyalarınızı doğrudan dolaba dizmenize olanak tanır.

Ömrü Boyunca Yenilenmeye İhtiyaç Duymayan Sistem

Bu teknolojinin en can alıcı noktalarından biri de mineralin "tükenmez" olmasıdır. Bir sonraki yıkama döngüsünün su ısıtma aşamasında, Zeolith kristalleri içindeki suyu dışarı salarak kendini tamamen sıfırlar ve yeniler. Yani makinenin ömrü boyunca filtre değiştirir gibi Zeolith değiştirmenize veya bakım yapmanıza gerek kalmaz.

Doğanın sunduğu volkanik bir minerali ileri Alman mühendisliğiyle harmanlayarak enerji tasarruflu ve %100 kuru sonuçlar veren bu sistem, mutfaktaki kurulama bezi mesaisini resmen bitiriyor. Siz de plastikleri kurulamakla uğraşmak yerine bulaşıklarınızı doğrudan yerleştirmenin rahatlığını yaşamak isterseniz, bu yenilikçi kurutma teknolojisine sahip Siemens bulaşık makinelerine göz atabilirsiniz.