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Kıyafetler Kurutulurken Neden Yıpranır? Kumaşın Nem Oranını Saniye Saniye Ölçen Sensör Teknolojisi

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Kurutma makineleri kış aylarının ve yoğun temponun en büyük kurtarıcısı olsa da, çoğumuzun aklında o malum korku var: "Ya en sevdiğim kazağım çekerse ya da tişörtüm yıpranırsa?" Aslında kıyafetleri yıpratan şey kurutma işleminin kendisi değil, gereğinden fazla ısıya ve sürtünmeye maruz kalmalarıdır.

Kıyafetler Kurutulurken Neden Yıpranır? Kumaşın Nem Oranını Saniye Saniye Ölçen Sensör Teknolojisi
Nagehan Çavuş Nagehan Çavuş / Branded Content Specialist

Neyse ki teknoloji bu soruna el attı ve "tahmine dayalı" kurutma devrini çoktan kapattı. Gelin, kıyafetlerimizi hayatta tutan bu teknolojiye yakından bakalım.

Aşırı ısının kumaş liflerine ihaneti

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İçerikten Görseller

Kıyafetler Kurutulurken Neden Yıpranır? Kumaşın Nem Oranını Saniye Saniye Ölçen Sensör Teknolojisi
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Kurutma sırasında kıyafetlerin çekmesinin veya incelmesinin ana sebebi, kumaş kuruduktan sonra bile yüksek ısıya maruz kalmaya devam etmesidir. Nemini kaybeden lifler, ısı yüzünden esnekliğini yitirerek kırılgan hale gelir ve en ufak sürtünmede yıpranır.

Zaman ayarlı kurutmanın kör noktası

Eski nesil makinelerde süreyi biz belirlerdik ve "90 dakika yeter herhalde" diyerek işi şansa bırakırdık. Ancak içerideki çamaşır 50 dakikada kuruduğunda, geriye kalan 40 dakika boyunca kıyafetleriniz adeta bir fırının içinde boşuna kavrulurdu.

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Sensör teknolojisi ile akıllı dokunuş

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Artık yeni nesil kurutma makinelerinin tamburlarında çamaşırların nem seviyesini sürekli olarak takip eden iletkenlik sensörleri bulunuyor. Bu teknoloji, suyun elektriği iletme prensibini kullanarak çamaşırların ne kadar ıslak olduğunu saniye saniye ölçüyor.

Isı ve zamanın dinamik ayarlanması

Nem sensörleri, içerideki kıyafetler hedeflenen kuruluk seviyesine ulaştığı an durumu makinenin beynine iletiyor. Böylece sistem, programın bitmesine daha yarım saat olsa bile işlemi otomatik olarak sonlandırarak gereksiz ısıyı kesiyor.

Makineler arası iletişim çağı

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Sensörlerin ötesinde, artık çamaşır ve kurutma makinelerinin kendi aralarında veri paylaştığı bir teknoloji dönemindeyiz. Çamaşır makinesi, yıkadığı çamaşırın miktarını ve ne kadar sıkma yaptığını kurutma makinesine önceden haber vererek onu sürece hazırlıyor.

Siemens intelligentDry teknolojisi ile tanışın

Bu akıllı ekosistemin en başarılı örneklerinden biri olan Siemens'in intelligentDry teknolojisi, çamaşır ve kurutma makinesini Wi-Fi ağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yıkama programı bittiğinde, elde edilen tüm veriler kurutma makinesine aktarılıyor ve cihaz en doğru kurutma ayarını sizin yerinize otomatik olarak seçiyor.

Sıcaklık şoklarına karşı hassas koruma

Makine ne kadar ıslak bir yükle karşılaşacağını ve seçtiğiniz programa göre hangi kumaş grubuyla çalışacağını önceden bildiği için, ısınma eğrisini tam olarak ilgili programa uygun şekilde ayarlıyor. Bu sayede narin kıyafetleriniz aniden yüksek ısıya maruz kalmıyor ve yapısal bir şok yaşamıyor.

Mekanik sürtünmenin en aza indirilmesi

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Kıyafetler gereksiz yere tambur içinde dönmeye devam etmediği için fermuarların, düğmelerin veya kumaşların birbirine sürtünmesinden doğan mekanik yıpranma da minimum seviyeye iniyor. Kazaklarınızdaki o sinir bozucu tüylenmelerin önüne tam da bu şekilde geçiliyor.

Hem kıyafetlerin hem cebinizin dostu

Kurutma işleminin tam zamanında bitmesi favori kıyafetlerinizin ömrünü uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda gereksiz elektrik tüketimini de engelliyor. Akıllı sensörler ve haberleşen makineler sayesinde "çamaşırım çeker mi" endişesi artık tamamen tarih oluyor.

Siemens akıllı çamaşır ve kurutma makineleri hakkında daha fazla bilgi burada!

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