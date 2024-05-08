TARLA Elektron Hızlandırıcısı (Faz-1), Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikle devreye alındı.

TARLA Elektron Hızlandırıcısı Devreye Alma Töreni (Faz-1), Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerkeşkesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu elektron hızlandırıcısı sayesinde sağlık, havacılık, çevre, uzay, bilim ve mühendislik gibi alanlarda araştırmaların önünün açılacağı ifade edildi.

Etkinlikte konuşan Bakan Kacır, Faz-1 20 meV (em-ivi) demet hattına sahip, yerli donanım ve yetkinlikle üretilmiş süper iletken elektron hızlandırıcısı ile birlikte Türkiye'nin bu teknolojiye sahip dört ülkeden biri olacağı ifade edildi.

Araştırma altyapılarına 2,3 milyar liralık ödenek

Bilgiyi üretme ve uygulamaya geçirme kapasitesinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri destekleyecek araştırma ve geliştirme çalışmaları ile yenilik faaliyetlerine yönelik araştırma altyapılarına dikkat çeken Kacır, araştırma altyapılarının pek çok alanda bilim temelli kalkınma için itici güç olduğunu belirtti. Kacır, "Kamu kaynaklarıyla kurulmuş ve desteklenmeye devam eden bu ulusal araştırma altyapılarımızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknoloji başlıklarında bilgi, teknoloji ve insan kaynağı geliştirme performanslarını Araştırma Altyapıları Komisyonumuz koordinasyonunda yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan altyapı çalışmalarına da değinen Kacır, desteklenen projeleri hatırlatırken "Önümüzdeki dönemde üretilen bilginin ticarileşmesine dönük çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kamu kaynaklarını araştırma altyapılarımız bünyesinde yürütülen çalışmaların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. 2017'den bu yana komisyonumuz onayıyla toplam 2 milyar 284 milyon lira ödenek aktardık. 2024 için 926 milyon lira ödenek tahsisi yapıldı. Bu araştırma altyapılarından biri de bugün açılışını yaptığımız TARLA. Devletimizin bugüne kadar 35 milyon avro kaynak tahsis ettiği TARLA, süper iletken hızlandırma teknolojisini kullanarak elektron hızlandırma kabiliyetini ülkemize kazandırdı." dedi.

TARLA, ışık hızında elektron üretimi gibi konularda önemli atılımlara öncülük edebilecek.