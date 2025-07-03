Teknolojiyle Hızlanan 7 Pratik Kahvaltı Tarifi

Mutfak tezgahları artık airfryer'lar, slowcooker'lar, akıllı tost makineleri, ekmek kızartma makineleri, kettle'lar ve tabii ki çeşit çeşit kahve makineleriyle dolu. Biz de bu aletleri kullanarak yapabileceğiniz pratik kahvaltı tariflerini derledik.

Mutfak tezgahları artık airfryer'lar, slowcooker'lar, akıllı tost makineleri, ekmek kızartma makineleri, kettle'lar ve tabii ki çeşit çeşit kahve makineleriyle dolu. İşin en güzel kısmı da teknoloji sayesinde her şeyi çok daha pratik bir şekilde yapabiliyor olmak. Bu da en çok sabahları aceleyle güne başlarken işimize yarıyor, işte bu noktada devreye pratik kahvaltı tarifleri giriyor.

Kızartmadan, çok daha sağlıklı, üstelik fırından ya da ocaktan çok daha hızlı pişirmenizi sağlayan teknolojik mutfak aletleri sayesinde kahvaltı sofralarını birkaç dokunuşla siz de ziyafete dönüştürebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey hemen aşağıdaki tarifler. Hadi başlayalım.

Airfryer'da omlet tarifi

Sabah kahvaltılarının en sevilen isimlerinden omlet ilk sırada. Onu tavada, ocak başında yapmanıza artık hiç gerek yok. Kendisi airfryer'da çok daha kolay bir şekilde hazır oluyor.

Tarifi için: Airfryer'da omlet tarifi

Airfryer'da kahvaltılık ekmek tarifi

Evde önceden kalan ekmekleri değerlendirmenin bir yolu da olacak bu israf karşıtı tarif, airfryer ile yaklaşık 15 dakikada sıcak sıcak sofradaki yerini alıyor, üzerini dilediğiniz gibi çeşitlendirmek de size düşen oluyor.

Tarifi için: Airfryer'da kahvaltılık ekmek tarifi

Airfryer'da simit tarifi

Peki ya sabah uyanınca canınız çıtır çıtır bir simit yemek isterse? Evet, artık onu da evde, hem de düşündüğünüzden de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Tarifi için: Airfryer'da simit tarifi

Tost makinesinde gözleme tarifi

Şimdi de akıllı tost makinelerini sahneye alalım ve bu tost makineleri sayesinde adeta sacda pişmiş gibi lezzetli gözlemeler yapalım. İç harcını evdeki malzemelere ve damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz.

Tarifi için: Tost makinesinde gözleme tarifi

Tost makinesinde peynirli pofuduk tarifi

Hep aynı kahvaltılıklardan sıkıldıysanız sizi de hemen böyle alabiliriz. İçinde yumurta ve peynir gibi kahvaltıya çok yakışan nefis tatlar bir arada olan bu pufları çok seveceksiniz.

Tarifi için: Tost makinesinde peynirli pofuduk tarifi

Smoothie kasesi (bowl) tarifi

Blender'ları sahneye alalım şimdi de. En sevdiğiniz meyveleri, yoğurt ve chia tohumlarınızı hazırlayın, kalanını blender bir bızt ile halletsin. Üzerini de dilediğiniz gibi süsleyin.

Tarifi için: Smoothie kasesi (bowl) tarifi

Airfryer'da milföyden çikolatalı kruvasan tarifi

Kahvaltıda tatlı lezzetleri tercih ediyorsanız, canınız kruvasan yemek istediyse çok az malzeme ve bir airfryer desteğiyle şöyle çıtır çıtır ve pratik kruvasanlar da yapabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık.

Tarifi için: Airfryer'da milföyden çikolatalı kruvasan tarifi