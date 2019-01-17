Bugün karnelerini alıp yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler için “Teknostore Karne İndirimleri” başladı. Pek çok ürün arasından istediğiniz ürünleri seçebilirsiniz.

Uzun ve yorucu bir eğitim/öğretim döneminin ardından Türkiye genelinde yarıyıl tatiline başlandı. Karneler de alındığına göre, dönemin başında ailesine "takdir veya teşekkür alacağım" diye söz veren öğrencilerin hediye alma zamanı gelmiş bulunuyor.

Tatil sezonuna daha keyifli bir şekilde girmeniz için Teknostore’da karne indirimleri başladı. Pek çok ürünün indirime girdiği Teknostore’da, bizim ilgimizi çeken 5 ürünü sizler için derledik.

Son yılların beğenilen teknolojik cihazlarından akıllı bileklikler, özellikle sağlıklı yaşamayı seven insanların tercihi olmaya devam ediyor. Bix de ürettiği kaliteli bilekliklerle bu kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Bix’in tansiyon ölçme özelliğine sahip akıllı bilekliği, yarıyıl tatilinde çok güzel bir hediye olabilir. Adım sayar, nabız ölçer, alarm, kamera kontrolü, hareketsizlik, çağrı ve mesaj bildirimleri gibi özelliklere de sahip akıllı bileklik, şık yapısıyla da her zaman yanınızda bulundurmak isteyebileceğiniz bir ürün.

Mobil oyun tutkunlarının her geçen sene arttığını görüyoruz. KingMa’nın mobil oyunlar için geliştirdiği bu telefon tutucu tetik joystick seti, PUBG Mobile, Fortnite gibi oyun oynayan oyuncuların gözdesi oluyor. Uygun fiyatı ve kullanışlı yapısıyla, sömestr tatilinizde elinizden düşürmeyeceğiniz bir aparat olabilir.

Müziğin ritmini sonuna kadar hissetmek için bass seviyesini artırmak istiyorsanız, Philips’in bu kulaklığı tam size göre. Kulak üstü kulaklık, 32 mm ses sürücüleri sayesinde son derece güçlü bass sesleri sunuyor. 103 dB’lik hassasiyeti bulunan kulaklığın hayatınızda geniş bir yer kaplayacağını düşünüyoruz.

Bluetooth hoparlör ile 8 bit Pixel ekranı birleştirerek son derece sanatsal bir hoparlör ortaya çıkaran Divoom, Timebox Mini LED Bluetooth hoparlörü ile, arkadaşlarla geçirilecek eğlenceli zamanları daha eğlenceli kılmayı amaçlıyor. 2500 mAh’lik bataryaya sahip cihazda, 78dB hassasiyet bulunuyor. Önünde bulunan 8-bit ekranı ve Timebox mobil uygulaması ile hoparlörünüzü Pixel Art çizimleri ile kendinize özgü bir görünüme sokabilirsiniz.

YouTube, Netflix, Blu TV derken, son yıllara izlediğimiz pek çok şeyi internet aracılığı ile telefonlarımızdan izler olduk. Bunu yaparken en büyük sıkıntı ise telefonu doğru konumda yerleştirmek oluyor. JUO’nun asnak ahtapot tripodu tam olarak bunu sağlıyor. 1200 gram ağırlığa kadar kaldırma kapasitesi olan bu aparat; telefon, fotoğraf makinesi gibi pek çok ürünü istediğiniz şekilde sabit tutmanıza olanak tanıyor.

Eğer bu ürünler dışında başka ürünlere de göz atmak istiyorsanız, buraya tıklayarak Teknostore’da yer alan karne indirimlerine göz atabilirsiniz.