Telefon Taksitleri Kaç Ay Oldu? İşte 3500 TL Altı Telefonlar

Telefon taksitleri, fiyat ortalamaları her geçen gün arttığı için neredeyse herkes için büyük önem taşıyor. 2020 yılında telefonlara yapılabilecek taksit sayısının yanısıra, bütçe dostu 3.500 TL altı telefon listemizi sizler için hazırladık.

İhtiyaçlarımız doğrultusunda bütçemizin büyük bir kısmını akıllı telefonlara ayırdığımız bir gerçek. Yerli yabancı birçok üretici, yılda yüzlerce yeni model telefonu satışa sunuyor ve genellikle çıkardıkları amiral gemisi modellerinin yanı sıra daha uygun fiyatlı modellerle her bütçeden insana hitap ediyor. Bu uygun modellerle birlikte tüketici yüksek telefon taksit sayısına sahip olduğu zaman bütçelerde bir sıkıntı yaşanmıyor.

Cihazı satın almadan önce ilk sorulan soru genellikle telefon taksit sayısı oluyor. BDDK, yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, hem tüketiciyi bilinçlendirmek hem de aynı donanıma sahip daha düşük fiyatlı telefonların satışını artırmak için telefon taksit sayılarına yeni bir düzenleme getirdi. Gelen yeni telefon taksit düzenlemesini ve satın almayı düşünebileceğiniz 3.500 TL altı telefon listemizi sizlerle paylaştık.

Telefon taksitleri kaç ay? Fiyat sınırlaması ne kadar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 3.500 TL ve üzeri fiyata sahip olan cep telefonları için kullandırılan kredilerde, telefon taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşürdü. Fiyatı 3.500 TL altı olan cep telefonları için ise telefon taksit sayısı tam 12 ay olacak şekilde belirlendi.

Yapılan değişikliğin altında yatan en büyük sebeplerden biri, pahalı telefonlarla aynı donanıma sahip düşük fiyatlı telefonları daha cazip hale getirmek. Apple, Samsung gibi telefon piyasasının en önde gelen markaların bazı telefonları 7.000 TL’den 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor ve tüketiciler kredi borcu gibi maddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Bütçeyi zorlamak yerine her işinizi rahatça görebilecek orta segment telefonlar, tüketici için aynı zamanda bütçe dostu olmayı başarabiliyor.

3500 TL altı telefonlar:

OPPO A5S

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A51

LG Q60

Xiaomi Redmi 8A

Huawei P Smart 2019

HONOR 20 Lite

Samsung Galaxy A10

OPPO Reno 2Z

Samsung Galaxy A01

Huawei P40 Lite

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Listede vermiş olduğumuz telefonlar, neredeyse herkesin ihtiyacını tatmin edici bir şekilde karşılayacak modeller. Fiyatları uygun olmasına karşılık güçlü donanımlara sahip olan bu telefonlar hem kullanım ömrü hem de müşteri memnuniyeti açısından güzel geri bildirimler almış durumda. Orta segment dışındaki daha pahalı veya ucuz telefon seçeneklerini incelemek isterseniz, “Türkiye'de Piyasaya Sürülen En İyi 24 Akıllı Telefon” yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

OPPO A5S

Ekran: 6,2 inç 720 x 1520 piksel IPS LCD Ekran

İşlemci: Mediatek MT6765 Helio P35

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/2,2, 2 MP f/2,4 derinlik kamerası

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0

Batarya: 4.230 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 8.1

Renkler: Kırmızı, Siyah, Altın, Yeşil

Boyutlar: 155,9 x 75,4 x 8,2 mm

Ağırlık: 170 gram

Başlangıç fiyatı: 1.700 TL

Çin menşeili telefon üreticisi olan OPPO, 2019 yılında Türkiye piyasasına giriş yaparak farklı segmentler ve fiyatlarda telefonlarını satışa sunmaya başladı. Markanın başlangıç modellerinden birisi olan A5S, fiyat ve performans bakımından oldukça başarılı olmasının yanı sıra, modelin tek dezavantajı şu anlık eski bir sürüm olan Android 8.1’e sahip olması.

Samsung Galaxy M31

Ekran: 6,4 inç, 1080 x 2340 AMOLED ekran

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 6 GB

Depolama: 64 / 128 GB

Arka kamera: 64 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 5 MP f/2,2

Ön kamera: 32 MP, f/2,0

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 6.000 mAh

Renkler: Siyah, Mavi, Kırmızı

Boyutlar: 159,2 x 75,1 x 8,9 mm

Ağırlık: 191 g

Başlangıç fiyatı: 3.199 TL

Sahip olduğu 6000 mAh kapasitesindeki bataryası ve 64 MP’lik kamerasıyla hem oyunculara hem de fotoğrafçılara hitap eden Galaxy M31, markanın fiyat performans sınıfında çıkarmış olduğu en başarılı telefonlardan birisi. Sahip olduğunu donanımlara ve çift sim özelliğine bakılınca uzun ömürlü olması beklenen bu telefonun son derece ekonomik olması büyük bir avantaj.

Samsung Galaxy A51

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 AMOLED ekran

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 4 GB

Depolama: 64 / 128 GB

Arka kamera: 48 MP f/2,0, 12 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 5 MP f/2,2

Ön kamera: 32 MP, f/2,2

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 4.000 mAh

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe

Boyutlar: 159,5 x 73,6 x 7,9 mm

Ağırlık: 172 g

Başlangıç fiyatı: 3.200 TL

Amoled ekranına sahip olan ve tasarımı son derece şık Samsung Galaxy A51, 2019 yılının son aylarında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri Samsung’un en çok tercih edilen fiyat performans telefonlarından birisi. Son derece kaliteli bir kameraya ve bataryaya sahip olan bu telefon parasının hakkını fazla fazla verecek cinsten. Fiyatı her ne kadar sınırda olsa da, telefon taksit sayısının 12 ay olacağı düşünüldüğünde kesinlikle göz önünde bulundurulması bir telefon olduğunu söylemekte fayda var.

LG Q60

Ekran: 6,26 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP f/2,0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2,2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 13 MP f/2,4, 1080p 30 FPS

Batarya: 3.500 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 1.900 TL

Süper geniş açılı ve standart kamerasıyla birlikte derinlik sensörüne de sahip olan LG Q60, listemizde en uygun fiyatlı telefonlardan birisi. Telefon taksit sayısının 12 ay olduğunu düşününce, gayet şık bir tasarıma ve yeterli donanıma sahip olan bu telefonun fiyatı, tüketiciyi zorlamayacak cinsten.

Xiaomi Redmi 8A

Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439

RAM: 2GB

Depolama: 32 GB, 64 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1,8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p video, portre modu

Batarya: 5.000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, Radyo

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah

Boyutlar: 158,4 x 75,41 x 9,4 mm

Ağırlık: 188 gr

Başlangıç fiyatı: 1.800 TL

Son zamanlarda bütün telefonlarda aranan bir özellik olan "portre" moduna sahip olan bu telefon, donanım açısından da zengin bileşenlere sahip. 5000 mAh’lik bataryasıyla uzun süren kullanımla birlikte Xiaomi Redmi 8A son derece kaliteli bir telefon gibi gözüküyor. Üstelik telefon taksit sayısını 12 ay olarak belirlerseniz, ayda 150- 200 TL gibi bir ücret dahilinde bu telefona sahip olabilirsiniz.

Huawei P Smart 2019

Ekran: 6,2 inç IPS LCD FHD+ ekran

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm

Ağırlık: 160 gr

Başlangıç fiyatı: 2.100 TL

Son derece geniş bir ekrana ve şık bir tasarıma sahip olan Huawei P Smart 2019, sunmuş olduğu Gece Siyahı, Aurora, Safir Mavisi ve Coral Kırmızısı renk seçenekleriyle gerçekten de göz dolduruyor. Şık tasarımın yanı sıra Huawei P Smart 2019, sahip olduğu donanımlarla birlikte hem tüketiciler için hem şık, hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir telefon haline geliyor.

Huawei Honor 20 Lite

Ekran: 6,2 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+ ekran,

İşlemci: Huawei Kirin 710F

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 24 MP f/1,8, 1080p 60 FPS + 8 MP f/2,4 geniş açı + 2 MP f/2,4 derinlik

Ön Kamera: 32 MP f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4,

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm

Ağırlık: 164 gr

Başlangıç fiyatı: 2.400 TL

Tıpkı Huawei P Smart 2019 gibi son derece geniş bir ekrana sahip olan Honor 20 Lite, sahip olduğu 4 GB RAM ve 32 MP selfie kamerasıyla birlikte tüketicinin bir telefondan beklentisini hayli hayli karşılıyor.

Samsung Galaxy A10

Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS

Ön Kamera: 5 MP, f/2,0 Full HD 30 FPS

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4, Radyo

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah

Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 mm

Ağırlık: 168 gram

Başlangıç fiyatı: 1.800 TL

Fiyat performans açısından en çok tercih edilen telefonlardan birisi olan Samsung Galaxy A10, yüz tanıma özelliği ve 512 GB’a kadar Micro SD kart desteği gibi bir çok kullanışlı özelliğe sahip.

OPPO Reno 2Z

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 1080 x 2340 piksel ekran

İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90

RAM: 8 GB

Depolama: 128 / 256 GB

Arka kamera: 48 MP f/1,7, 8 MP f/2,2, 2 MP f/2,4, 2 MP f/2,4

Ön kamera: 16 MP, f/2,0

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Batarya: 4.000 mAh

Renkler: Siyah, beyaz

Boyutlar: 162,4 x 75,8 x 8,7 mm

Ağırlık: 195 g

Başlangıç fiyatı: 3.400 TL

OPPO Reno 2Z, OPPO’nun orta segmentinde bulunuyor ve kamera konusunda en iddialı telefonlarından birisi. Pil ömrünün uzun olması ve 48 Megapiksel gibi yüksek kalitede bir kameraya sahip olması, OPPO’yu özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için favori telefon haline getiriyor.

Samsung Galaxy A01

Ekran: 5,7 inç 720 x 1520 piksel HD LCD Ekran

İşlemci: Snapdragon 439

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS + 2 MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 5 MP, f/2,2

Batarya: 3.000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah

Boyutlar: 146,2 x 70,9 x 8,3 mm

Ağırlık: 149 gram

Başlangıç fiyatı: 1.500 TL

Sahip olduğu çift arka kamerası ve LCD ekran ile Samsung Galaxy A01, Samsung’un 2020 model telefonlarından birisi. Hem fiyat hem de donanım bakımından son derece tatmin edici olan bu telefon taksit yaptırmak isteyenlerin de cebini yakmayacak cinsten.

Huawei P40 Lite

Ekran: 6,4 inç IPS LCD 1080 x 2310 piksel (FHD+) ekran,

İşlemci: HiSilicon Kirin 810

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4)

Ön Kamera: 16 MP f/2,0, 1080p 30 FPS

Batarya: 4.200 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Siyah, Yeşil, Pembe-Mavi

Boyutlar: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm

Ağırlık: 183 gr

Başlangıç fiyatı: 3.250 TL

Tasarım açısından son derece şık olan Huawei P40 Lite, sahip olduğu donanımlarıyla da tam bir fiyat performans telefonu. Telefonun 48 Megapiksellik arka kamerası, yapay zeka yazılımıyla desteklenmiş durumda.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27 GHz Cortex A76, 6 x 1,7 GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm

RAM: 6 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 199 g

Başlangıç fiyatı: 2.700 TL

Türkiye’de en çok tercih edilen telefonlardan birisi olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro, sahip olduğu 64 Megapiksellik kamerasıyla kullanıcılarını adeta büyülüyor. Xiaomi, Samsung ve Apple gibi büyük markalara Redmi Note 8 Pro ile kafa tutarak, yüksek donanıma sahip olan telefonların çok da pahalı olmak zorunda olmadığını kanıtlayan markalardan birisi.

Yukarıda detaylı bir şekilde incelediğimiz orta segment telefon listemizde, neredeyse herkesin ihtiyacına karşılık verecek bir telefon bulmak mümkün. Elbette her modelin sahip olduğu donanımlar birbirinden farklılık gösteriyor ve bazı modeller bir diğerine göre yetersiz kalabiliyor. Buna rağmen tüketiciyi uzun süre tatmin edecek telefonlara servet harcamayarak sahip olmak gayet mümkün.