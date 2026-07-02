Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Temmuz 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 250 Bin TL'ye Varan İndirim!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Kia’nın Temmuz 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Sorento, Niro EV, EV3, EV6 ve EV9 öne çıkıyor. Picanto Cool’da 100 bin TL, EV9’da ise 250 bin TL kampanya desteği dikkat çekiyor.

Temmuz 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 250 Bin TL'ye Varan İndirim!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kia, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Resmî fiyat listesinde yer alan bilgiye göre fiyatlar 01/07/2026 tarihinden itibaren, yeni anahtar teslim fiyat listesi yayımlanana kadar geçerli olacak.

Bu içerikte Kia’nın Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 250 Bin TL'ye Varan İndirim!
Kia Niro EV
Kia Picanto
Kia Stonic
Kia Ceed +6

Kia fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Picanto 1.435.000 TL 1.335.000 TL
XCeed 1.960.000 TL 1.895.000 TL
Stonic 1.999.000 TL -
Ceed HB 2.070.000 TL -
EV3 2.095.000 TL -
Niro EV 2.299.000 TL 2.099.000 TL
Sportage 2.249.000 TL 2.169.000 TL
EV6 3.760.000 TL -
Sorento 5.990.000 TL 5.790.000 TL
EV9 6.360.000 TL 6.110.000 TL

Otokoç'ta Alfa Romeo sıfır araç alımlarında özel faiz avantajları için tıkla!

Niro EV fiyatları - Temmuz 2026

Kia Niro EV

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
150 kW, Elektrik Elegance, Otomatik 2.299.000 TL 2.099.000 TL

Kia Niro EV, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak ürün gamında yer alıyor. Elegance donanımıyla listelenen model, elektrikli kullanım karakteri, yüksek oturma pozisyonu ve aile kullanımına uygun gövde yapısını bir arada arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

Niro EV opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Picanto fiyatları - Temmuz 2026

Kia Picanto

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 67 PS Benzin Feel AMT 1.435.000 TL -
1.0L 67 PS Benzin Cool AMT 1.435.000 TL 1.335.000 TL

Picanto, Kia’nın şehir içi kullanıma odaklanan kompakt modeli olarak listede en erişilebilir seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor. AMT şanzımanlı benzinli motorla sunulan model, küçük boyutları ve pratik yapısıyla özellikle günlük şehir kullanımı için öne çıkıyor.

Picanto opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Stonic fiyatları - Temmuz 2026

Kia Stonic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 100 PS Benzin Cool DCT (2025) 1.999.000 TL -
1.0L 100 PS Benzin Cool DCT (2026) 2.130.000 TL -

Stonic, Kia’nın kompakt SUV sınıfındaki şehir odaklı temsilcilerinden biri olarak listede yer alıyor. Benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, yüksek oturma pozisyonu ve kompakt boyutları birlikte isteyen kullanıcılar için pratik bir seçenek oluşturuyor.

Stonic opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Sunroof 60.000 TL Cool

Ceed HB fiyatları - Temmuz 2026

Kia Ceed

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L 140 PS Benzin Elegance DCT (2025) 2.070.000 TL -

Ceed HB, Kia’nın kompakt hatchback sınıfındaki modeli olarak Temmuz 2026 listesinde 2025 model yılıyla yer alıyor. DCT şanzımanlı benzinli motor ve Elegance donanımıyla sunulan araç, günlük kullanım ve kompakt aile otomobili beklentileri için dengeli bir alternatif olarak konumlanıyor.

Ceed HB opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XCeed fiyatları - Temmuz 2026

Kia XCeed

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 115 PS Mild Hybrid-Benzin Cool DCT (Otomatik) 1.960.000 TL 1.895.000 TL

XCeed, hatchback ve crossover karakterini bir araya getiren gövde yapısıyla Kia ürün gamında farklı bir yerde duruyor. Mild hybrid-benzinli motor ve DCT şanzımanla listelenen model, daha yüksek sürüş pozisyonu isteyen ancak kompakt boyutlardan uzaklaşmak istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

XCeed opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sportage fiyatları - Temmuz 2026

Kia Sportage

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6L 150 PS Benzin Live DCT (Otomatik) 2.249.000 TL 2.169.000 TL
1.6L 150 PS Benzin Cool DCT (Otomatik) 2.700.000 TL 2.550.000 TL
1.6L 150 PS Benzin Elegance DCT (Otomatik) 3.075.000 TL 2.925.000 TL
1.6L 150 PS Benzin Prestige DCT (Otomatik) 3.340.000 TL 3.240.000 TL
1.6L 180 PS Benzin GT-Line 4X4 DCT (Otomatik) 3.650.000 TL 3.500.000 TL

Sportage, Kia’nın SUV ürün gamındaki en geniş donanım seçeneklerinden birine sahip modeller arasında yer alıyor. Live, Cool, Elegance, Prestige ve GT-Line seçenekleriyle listelenen model, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve otomatik şanzıman beklentilerini birlikte karşılıyor.

Sportage opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sorento fiyatları - Temmuz 2026

Kia Sorento

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 5 Koltuk (2025) 5.990.000 TL 5.790.000 TL
1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 7 Koltuk (2025) 6.130.000 TL 5.930.000 TL
1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 5 Koltuk (2026) 6.390.000 TL 6.190.000 TL
1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 7 Koltuk (2026) 6.530.000 TL 6.330.000 TL

Sorento, Kia’nın büyük SUV sınıfındaki hibrit modeli olarak geniş aile kullanımı ve uzun yol konforuna odaklanıyor. 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle listelenen araç, Prestige Smart donanımı ve 4X4 yapısıyla daha üst seviye SUV beklentilerine yanıt veriyor.

Sorento opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV3 fiyatları - Temmuz 2026

Kia EV3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
150 kW, Elektrik Elegance Standard Range Otomatik (2025) 2.095.000 TL -
150 kW, Elektrik Prestige Standard Range Otomatik (2025) 2.345.000 TL -
150 kW, Elektrik Elegance Long Range Otomatik (2026) 2.485.000 TL -
150 kW, Elektrik Prestige Standard Range Otomatik (2026) 2.485.000 TL -
150 kW, Elektrik GT-Line Long Range Otomatik (2026) 3.760.000 TL -

EV3, Kia’nın elektrikli SUV ürün gamındaki daha kompakt seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Standard Range ve Long Range seçenekleriyle sunulan model, elektrikli mobiliteye geçmek isteyen ve SUV formunu kompakt ölçülerle tercih eden kullanıcılar için hazırlanmış bir alternatif.

EV3 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV6 fiyatları - Temmuz 2026

Kia EV6

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
125 kW, Elektrik Elegance Standard Range Otomatik 3.760.000 TL -

EV6, Kia’nın tamamen elektrikli model ailesinde daha dinamik tasarım çizgileriyle ayrılan seçeneklerinden biri. Elegance Standard Range donanımıyla listelenen model, elektrikli sürüş karakterini daha geniş gövde yapısı ve modern kullanım beklentileriyle birleştiriyor.

EV6 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV9 fiyatları - Temmuz 2026

Kia EV9

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
149 kW, Elektrik Prestige Otomatik 7 Koltuk (2025) 6.360.000 TL 6.110.000 TL
283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 6 Koltuk (2025) 7.690.000 TL 7.440.000 TL
283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 7 Koltuk (2025) 7.690.000 TL 7.440.000 TL
149 kW, Elektrik Prestige Otomatik 7 Koltuk (2026) 6.540.000 TL 6.290.000 TL
283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 6 Koltuk (2026) 7.870.000 TL 7.620.000 TL
283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 7 Koltuk (2026) 7.870.000 TL 7.620.000 TL

EV9, Kia’nın büyük ve tamamen elektrikli SUV modeli olarak ürün gamının üst basamaklarında yer alıyor. 6 ve 7 koltuklu seçeneklerle listelenen model, geniş aile kullanımı, elektrikli altyapı ve daha üst donanım beklentilerini bir arada sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

EV9 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Kia Türkiye

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Araba Fiyat Elektrikli Araba Kia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Grandland’da 716 Bin TL’ye Varan İndirim

Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Grandland’da 716 Bin TL’ye Varan İndirim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com