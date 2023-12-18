Tesla, 3 boyutlu kuş bakışı park yardımcısı özelliğini nihayet duyurdu. 2020 yılından beri geliştirildiği bilinen teknoloji, yollardaki park çizgilerini bile algılayabiliyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla, yıllardır üzerinde çalıştığı kuş bakışı park yardımcısı özelliğini nihayet kullanıma sundu. Elon Musk'ın 2020 yılında geleceğini söylediği özellik, uzaktan güncelleme yöntemiyle araç sahiplerine ulaşacak.

Aslına bakacak olursak Tesla'nın hâlihazırda park yardımcısı var. Ancak geliştirilen yeni özellik, sürücüye aracın kuş bakışı görünüşünü içeren bir animasyon sağlıyor. Aslında buna benzer özellikler, pek çok otomobil markası tarafından çoktan benimsendi ancak Tesla, bugüne dek somut bir adım atamamıştı.

Tesla'nın yeni park yardımcısı böyle görünüyor:

Tesla'nın yeni özelliğini kullanan sürücüler, araçlarının 360 derece görünümlerini bilgi-eğlence ekranı üzerinden izleyebilecekler. İnteraktif yapıdaki özellik, aracın herhangi bir açıdan görüntülenmesini sağlayacak. Böylelikle sürücü, daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşamış olacak. Bir dipnot olarak, yeni özelliğin şimdilik 2022 model Model 3/Y'de 2023 model Model S/X'te kullanılabileceğini belirtelim. Daha eski modeller, bu özelliği ilerleyen dönemde alacaklar.

Geliştirilen yeni özellik ile ilgili açıklamalar, Tesla'nın otomatik pilot programından sorumlu ismi Ashok Elluswamy tarafından yapıldı. Bir demo yayımlayan Elluswamy, şu ifadeleri kullandı:

Yüksek kaliteli park yardımcısı, ultrasonik sensör içermeyen Tesla müşterilerine ulaşacak. Bu özellik, "Tatil Sürümü"nün bir parçası olacak.



Yeni özellik, 2 boyutlu asistanın yerine geçecek ve çevrenin, 3 boyutlu olarak yeniden inşa edilmesini sağlayacak.



Dar alandaki park manevralarına yardımcı olmak için geliştirilen özellik, Occupancy Network'ün bir parçası.



Yeni asistanda engelleri, birer mesafe alanı olarak modelledik. Bu da rastgele şekilleri düzgün ve hesaplama açısından verimli bir biçimde oluşturmamızı sağladı.



Yeni asistan, zemindeki çizgileri de 3 boyutlu olarak tahmin edebiliyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde tam park manevralarının kolayca yapılabilmesi sağlanacak.



Güncelleme, yeni teknolojinin ilk sürümünü sunacak. Ekibimiz, teknolojiyi iyileştirmek için çalışmaya devam edecek.