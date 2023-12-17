Tesla'nın çevreyi 360 derece görmeyi sağlayan park yardım sistemi, son güncellemeyle birlikte araçlara gelmeye başladı.

Yılın sonlarına gelmişken Tesla, 2023 Holiday Update isimli güncellemesini dağıtmaya başladı. iPhone 12 ve sonrasındaki modellerde gördüğümüz ve 3 boyutlu modelleme yapmaya yarayan LiDAR sensörüne benzeyen bir sistemi araçlara getiren bu güncelleme, maalesef en büyük yeniliği sınırlı sayıda araca getiriyor.

Bunun sebebiyse bu sistemin ultrasonik park sensörlerinden faydalanması gerekirken geçtiğimiz yıldan bu yana yeni nesil Tesla araçların sadece kamera kullanıyor olması. Her ne kadar ultrasonik sensörleri araçlardan çıkarmak şirkete maddi bir kazanç sağlamış olsa da araçlarını bu şekilde teslim alan tüketiciler, sadece kameralara dayalı olarak çalışan bu park sisteminin kendi araçlarına gelmeyeceğinden endişeli.

Şu an için çok da heyecanlandırmadı.

Zira sadece kameralara dayalı olan park yardımı sisteminin bir önceki nesilde yer alan ultrasonik sensörler kadar etkili olmadığı direkt görülüyor. Fakat Tesla, sık sık getireceği güncellemelerle bu sistemin çok daha isabetli hâle geleceğinin sözünü veriyor.

Sistem, araçlarda yer alan HW3 veya HW4 kameralarını kullanarak ve çevredeki renk kodlarının değişimini uzaktan saptayarak çalışıyor. Şu an için Ryzen çipi kullanmayan ve ultrasonik sensörlü eski (?) Tesla modellerine güncelleme gelmemiş durumda. Ve şirketten de bu konu hakkında bir açıklama yapılmış değil. Fakat tüm modellere en kısa sürede ulaşmasını umuyoruz.

Bu noktada sizce şirket, kameraya dayalı sistemini geliştirmeye mi çalışacak, yoksa tüm araçlarındaki şartları göz önünde bulunarak farklı donanımlar için iş gücünü mü dağıtacak?

Güncellemeyle gelen özelliğin aksiyon anındaki görüntüleri: