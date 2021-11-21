Geçtiğimiz ay çalışma ortamındaki ırkçı tutumdan dolayı milyonlarca tazminat ödemesine karar verilen Tesla'ya bir dava daha açıldı. Bir kadın, yıllardır maruz kaldığı ve çözüm bulamadığı cinsel tacizler nedeniyle şirkete dava açtı.

Cinsel taciz, tıpkı ‘mobbing’ ve diğer türlü zorbalıklar gibi iş ortamlarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri. Apple gibi birçok büyük şirket bu konuda yeterince katı olmadığı için dava ve eleştirilere hedef olurken Activision Blizzard gibi şirketler bu vakaların resmen evi olmuş durumda. Şimdi bahsedeceğimiz ve benzer nedenlerle suçlanan şirket ise Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla.

Bir Tesla fabrikasında çalışan bir kadın, geçtiğimiz perşembe günü şirkete cinsel taciz nedeniyle dava açtı. Kadın, diğer çalışanlar ve amirlerden sözlü ve fiziksel tacize uğradığını ifade etti. Tesla’dan ise henüz resmî bir açıklama gelmedi.

Şirket yıllardır göz yumuyor

Tesla’nın Fremont fabrikasında çalışan Jessica Barraza isimli bir kadın, fabrikada kabus gibi bir çalışma ortamı olduğunu ifade etti. Açtığı davada gece vardiyası sırasında izinsiz fiziksel temas ve rahatsız edici yorumlara maruz kaldığını ifade eden Barraza’nın yaşadığı tecrübeler, dava dosyalarında şu şekilde yer aldı:

“Tesla'nın fabrika alanı, San Francisco Körfez Bölgesi'nin kalbindeki son teknoloji bir şirketten çok, kaba ve çağ dışı bir şantiye veya erkek yurduna benziyor. Fabrikadaki yaygın cinsel taciz kültürü, denetçiler ve yöneticiler tarafından biliniyor ve genellikle onlar tarafından uygulanıyor.”

Fabrikada diğer kadınların da buna maruz kaldığını ve davayı kendisiyle birlikte onların da hakkını aramak için açtığını söyleyen Barraza, bu tacizlere 3 senedir maruz kalıyor. Ancak yine davada belirttiğine göre fabrikanın insan kaynakları defalarca şikayet edilmesine rağmen bu konuyu görmezden geliyor, sorumlularını aramıyor.

Görünüşe bakılırsa Tesla’nın tüm fabrikalarında ve ofislerindeki çalışma ortamını bir gözden geçirmesi gerekiyor. Zira şirket daha önce de benzer suçlamalar aldı ve daha geçen ay, ırksal ayrımcılığa ve tacize uğrayan bir çalışanına 137 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.