Uzun bir zamandır adı taciz suçlamalarına karışan Activison Blizzard'ın ödeyeceği tazminat miktarı belli oldu. Şirket içerisinde cinsiyet eşitsizliği, kadınlara yönelik taciz ve zorbalık yaptığı belirtilen Blizzard, 18 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Call of Duty: Warzone, World of Warcraft ve Diablo gibi oyunları bünyesinde bulunduran Activision Blizzard, bildiğiniz üzere uzun bir zamandır taciz suçlamalarıyla çalkalanıyordu. Kadınlara yönelik cinsel istismar, cinsiyet eşitsizliği ve zorbalıkla gündeme gelen şirkette çalışanlar grev yapmaya başlamış, tüm bu suçlamaların ardından Blizzard Başkanı J Allen Brack görevinden istifa etmişti.

Yaşanan olayların ardından Kaliforniya Adil İstihdam Departmanı Activision'a dava açmıştı ve şirket, karşı karşıya kaldığı tüm bu iddiaları defalarca kez reddetmişti. Davanın kamuoyuna taşınmasının ardından Blizzard kendi internet sitesinden yeni bir açıklama yaptı ve davacı taraf ile uzlaşmaya vardıklarını belirterek, 18 milyon dolar tazminat ödeyeceklerini açıkladı.

Ödenecek tazminatla birlikte çalışanların mağduriyetleri karşılanacak

Activision Blizzard'ın karıştığı taciz davaları öyle pek kolay unutulabilecek cinsten değildi. Hatırlayacak olursanız ortaya atılan iddiaların arasında erkek üst düzey yöneticisi ile iş seyahatine gittikten sonra intihar eden bir kadın çalışanın hikayesi yer alıyordu. Eğer tüm bu iddialar doğruysa milyarlarca dolar gelire sahip olan Blizzard'ın bu olay yüzünden sadece 18 milyon dolar ödemesi ne kadar tatmin edici olur, bilemiyoruz.

Blizzard'ın Kaliforniya Adil İstihdam Departmanı'na ödeyeceği para, davaya adı karışan mağdurların mağduriyetlerini gidermek amacıyla kullanılacak, bir kısmı doğrudan hayır kurumlarına bağışlanacak ve kalan son para da teknoloji sektöründe işyeri politikalarını güçlendirmek için yapılan girişimleri desteklemek için kullanılacak.