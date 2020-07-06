Daha önce alev silahı, şapka, bardak gibi odağının çok dışında ürünler satışa sunan Elon Musk, şimdi de alev kırmızısı bir kısa şort satışa sunduklarını açıkladı. Dün gece itibarıyla satışa sunulan Tesla kısa şort, öylesine ilgi gördü ki satışa sunulduğu internet sitesi kısa sürede çöktü.

21. yüzyılın en tartışmalı ve dikkat çeken karakterlerinden biri olan Elon Musk, hem gerçekleştirdiği mega projeler hem de yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşuluyor. Musk’ın şirketlerinden olan Tesla’nın satışa sunduğu ürün yelpazesinden epey farklı olmasına rağmen büyük ilgi gördü.

Dün TSİ gece yarısına yakın bir zamanda yeni bir tweet daha atan Elon Musk, sınırlı üretim Tesla kısa şortların satışa sunulduğunu duyurdu. Söz konusu şort için takipçilerini Tesla’nın resmi çevrimiçi mağazasındaki ürün sayfasına yönlendiren Musk, bu beklenmedik Tesla ürünü için fiyatın 69,420 dolar olduğunu açıkladı.

Tesla şortun önden tasarımı

Ateş kırmızısı bir şort, Tesla’nın ‘standart’ ürün portföyünde bulunmasa da Tesla hayranları sınırlı üretim şorta fazlasıyla ilgi gösterdiler. Zira Musk, ürünün duyurusunu ve fiyatını açıkladığı tweetlerin hemen ardından attığı tweette sitenin çöktüğünü belirtti.

Kırmızı, saten bir yapıya sahip olan Tesla kısa şortun önünde, altın renkli bir Tesla logosu; arkasında ise yine altın renkli bir S3XY (Tesla’nın otomobil modelleri olan S, 3, X ve Y’nin bir araya getirilmiş hali) yazısı yer alıyor. Şortun ne kadar rahat ya da şık olduğu hakkında fikirler kişiden kişiye değişebilecek olsa da Musk’ın bu ürünle de farklı projeleri için hatrı sayılır bir sermaye oluşturmayı başaracağı kesin.

Kısa süre önce hisse değeri en yüksek seviyesine ulaşan ve Toyota’yı bir kez daha geçerek dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla, çevrimiçi mağazasında kısa şortun yanı sıra şapka, bere, eşofman, sweatshirt ve t-shirt gibi farklı tekstil ürünleri de satışa sunuyor. Satışa sunduğu Tesla şarj istasyonu tasarımlı powerbank, Tesla model 3 tasarımlı akülü araba ve diğer ürünlerden bahsetmeye bile gerek yok…

Pek çok şirket yöneticisinin aksine Elon Musk, yeni projelerine kaynak sağlamak için şirketin odağının dışında ürünler satışa sunmaktan çekinmiyor. Öyle ki daha önce Elon Musk’ın Boring Company çatısı altında bir alev silahı sattığını dahi görmüştük. Elbette ki bu ürün gerçek bir alev silahı değildi ve ürünün satış amacı, şirketin diğer projeleri için sermaye oluşturmaktı.