Köpeğinizin fotoğrafını çekmek istediğinizde aniden kafasını çevirmesi, esnemesi ya da yalanması gibi hareketler sergilediğine birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Peki can dostlarımızın kameralardan bu derece nefret etmesinin sebebini hiç merak etmiş miydiniz?

Nedendir bilinmez, bazı köpeklerin düzgün bir fotoğrafını çekmek neredeyse imkansızdır. Tekrar tekrar deneyip binlerce fotoğraf çekersiniz; ancak fotoğrafların çoğu ya pusludur, ya köpeğiniz kameraya bakmamıştır ya da yalanmakla veya kaşınmakla meşguldür-yani uslu uslu durup kameraya poz vermek dışında her şeyi yapmıştır ve siz de o çok istediğiniz fotoğrafı bir türlü yakalayamamışsınızdır. İster telefon ister kamera olsun, bu sonuç yine de değişmez; en uslu köpekler bile iş kameraya poz vermeye gelince bir türlü yola gelmezler. Flaşlı çekim yapmasanız bile, kamera çıkar çıkmaz sanki içgüdüsel bir şeymiş gibi kafalarını başka yöne çevirirler.

Siz de sevimli dostunuzun şöyle güzel bir fotoğrafını çekmeyi bir türlü beceremeyip, sürekli “Neden? “ diye soruyorsanız bu yazımız oldukça ilginizi çekebilir.

Köpekler neden kameraları sevmez?

Köpekler, beden dilini sandığımızdan çok daha fazla kullanırlar. İnsanlar gibi iletişim kuramadıkları için köpeklerin iletişimlerinin çok büyük bir kısmı sözsüz işaretlerden oluşur. Biz insanlar da beden dilini sık sık kullanırız; ancak bazen beden dilimizin başkalarınca nasıl anlaşılacağını tahmin edemediğimiz gibi, bizim sevecen olduğunu düşündüğümüz bir hareketi sadık dostlarımız çok farklı bir şekilde algılayabilirler. Mesela köpeğinize uzun süre gözlerinizi kaçırmadan bakmak onları fazlasıyla gerebilir. Dahası, köpeğinizin korkmuş ya da gergin olduğunu anlatması için kaçıp gitmesine gerek yoktur; esnemek, ağız yalamak ve kafalarını başka yöne çevirmek gibi sıradan hareketler bile bir şeylerden rahatsız oldukları anlamına gelebilir.

Köpekler, Norveçli bir köpek uzmanı olan Turid Rugass’ın “sakinleştirici sinyaller” olarak tanımladığı bu davranışları, kendilerini rahat hissetmedikleri bir durumla karşılaşınca sergilerler ve bu onların “Şu an kendimi hiç rahat hissetmiyorum, lütfen bana yardım et “ deme şeklidir. Bu sinyallerin bir kısmına köpeğinize sarıldığınızda ya da başkasının bir köpeğe sarıldığını gördüğünüzde tanık olmuş olabilirsiniz; çünkü her ne kadar genelde tam tersini düşünsek de aslında köpekler sarılmaktan pek hoşlanmazlar.

Sarılmakla sadece onların kişisel alanını ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda köpeğinizin gözünde ona üstünlük taslamış olursunuz. Bir köpeğin bir diğer köpeğin üzerine patisini koyması bir üstünlük göstergesidir; bu yüzden de siz sevgi gösterdiğinizi sanırken bu davranış köpeğiniz tarafından bir hakimiyet kurma çabası olarak algılanır. Çoğu köpek sarılmaya katlanır; ancak eğer köpek ve sarılmayı gerçekleştiren insan arasında bir bağ yoksa bu davranış karşısında köpek tehdit edilmiş hissedip savunmaya geçebilir ve agresif tepkiler verebilir. Köpeklerle bir dahaki selfie çekinmeye çalıştığınızda bunu aklınızda bulundursanız iyi olabilir.

Her ne kadar bize masum bir davranış gibi gelse de, köpeğinizin fotoğrafını çekmeniz onun için son derece gergin bir tecrübe olabilir. Kameralar köpekler için oldukça yabancı ve kavraması zor olan tuhaf görünüşlü cihazlar oldukları gibi, aynı zamanda da fotoğrafı çekerken ya da zoom yaparken bizim duymamız için fazla yüksek olan sesler çıkarırlar; ancak bu sesleri algılamak, duyuları bizimkisine oranla çok gelişmiş olan köpekler için son derece kolaydır. Hele bir de flaş açarsanız köpeğinizi iyice korkutup kaçırmanız kuvvetle muhtemeldir; biz insanlar bile bazen flaşla fotoğraf çekildiğimizde neye uğradığımızı şaşırıyoruz.

Peki ne yapılabilir?

“O fotoğrafı illa çekeceğim“ diyorsanız da, bu süreci sevimli dostunuz için daha stressiz bir hale getirmek için yapabileceğiniz birkaç şey mevcut.

Köpeğinizi kamerayla henüz bir yavruyken tanıştırın

Köpeklerin kamera için güzel görünmek gibi bir endişeleri yoktur- zaten oldukları halleriyle son derece sevimliler. Tek dertleri sizin etrafınızda ve birlikte yaptığınız işte kendilerini rahat hissetmektir. Köpeğinizi henüz bir yavruyken kamerayla tanıştırmak onları zamanla fotoğraf çekilmeye alıştırabilir.

Köpeğiniz kamerayı kurcalasın

Köpeğinizin kamerayı incelemesine izin verin. Bırakın kameranın çıkardığı sesleri dinleyip hiçbir zarar teşkil etmediğini anlasınlar. Kameraya yaklaşıp inceleme cesaretini gösterdikleri için ödül mamasıyla ödüllendirmek de yardımcı olacaktır.

Flaş kullanmayın

Flaş kullanmaktan kaçının. Daha önce de dediğimiz gibi, flaş biz insanları bile sersemletebiliyorken, görüşleri bizimkisine göre çok daha gelişmiş olan köpek dostlarımız üzerinde nasıl bir etki yaratabilir siz düşünün. Flaş kullanmak zorundaysanız da, flaşı öncesinde çevredeki birkaç eşyaya tutup sonrasında köpeğinizi ödüllendirmeniz durumunda köpeğiniz zamanla flaştan bir zarar gelmeyeceğini; aksine sonrasında ödüllendirileceğini anlayacaktır.

Köpeğinizi ödüllendirin

Hareket etmeden durup kameraya katlandığı için köpeğinizi ödüllendirmek, zamanla köpeğinizin fotoğraf çekinmeyi ödülle ilişkilendirmesini sağlayabilir ki bu da sürecin çok daha stressiz ve sancısız bir şekilde geçmesi demektir.

Kişisel alana saygılı olun

Köpekler son derece sıcak kanlı hayvanlardır ve canları istediği gibi, sizin o an ne ile meşgul olduğunuzu umursamadan gelip kendilerini sizin kucağınıza atıp sevgi isteyebilirler. Sizin kişisel alanınıza pek saygılı oldukları söylenemez; ancak bu noktada sizin bir insan, onun ise bir köpek olduğunu unutmamanız gerekiyor. Köpeğiniz o an kendisini rahat hissetmiyorsa onun kişisel alanına saygı duyun ve köpeğinizin gergin davranışlar sergilemesi durumunda gerekirse çekime ara verip rahatlamasına yardımcı olun.

Ses tonunuza ve beden dilinize dikkat edin

Köpeğinizi fotoğraf çekimi için eğitirken kullandığınız ton ve beden dili de aşırı önemlidir. Köpekler farklı türde beden dillerine karşı oldukça hassaslardır. Eğer siz gergin ve rahatsızsanız, bu onları da aynı şekilde etkileyecektir. Siz sakin ve mutlu bir beden dili kullanırsanız, bu onların da rahatlamasını sağlar. Bu yüzden de, hiçbir sıkıntı olmadığını göstermek için eğitim sırasında daha tiz bir ton ve ve sakinleştirici beden dili kullanmak, köpeğinizin de stres olmasını engelleyecektir.

Ekstra durumlar

Bazı köpekler, özellikle de küçüklüklerinden beri düzenli olarak fotoğraflarının çekilmesine alışmış olanlar, kamerayı pek sıkıntı etmez. Küçüklüklerinden bu yana kamerayla haşır neşir olmalarının bunda payı oldukça büyüktür; ancak bu, insanlarda da olduğu gibi, her saniye fotoğraf çekilmekten hoşlanacakları anlamına gelmiyor. Eğer köpeğinize yabancı gelen bir ortamdaysanız, fotoğrafını çekerek zaten gergin olan köpeğinizin gerginliğine bir de siz katkıda bulunmuş olursunuz. Fotoğraf çekmek için bir fotoğraf makinesi yerine, köpeğinizin büyük ihtimalle günlük hayatta daha aşina olduğu telefon kullanmak belki daha iyi bir seçenek olabilir.

Kameradan çekinen tek dostlarımız köpekler değil

Yazımız köpeklerin kamera korkusuna yönelik olsa da, bu davranışı bazı kedi dostlarımız da sergileyebiliyor. Hiçbir canlı suratlarına 7/24 kamera tutulmasından hoşlanmaz ve flaş kullanmak köpekler gibi kedileri de sersemletebilir. Böyle durumlarda, istediğiniz fotoğrafı çekmek için bir oyuncak veya ödül maması aracılığıyla kedi ve köpeğinizi cezbedebilirsiniz; ancak sonrasında uslu bir çocuk olup fotoğraf çektirdikleri için onlarla biraz oyun oynayıp zaman geçirmeniz emin olun ki en iyi ödül olacaktır.

Sonuç olarak, bazı köpekler sahne ışığı altında olmak için doğmuş olsa da bu her köpeğin öyle olacağı anlamına gelmiyor; bazı köpekler kamera karşısında son derece çekingen tavırlar sergileyebilir. Böyle bir durum söz konusuysa, sizin üstünüze düşen şey köpeğinizin beden diline dikkat etmektir; bu sayede ne zaman fotoğraflarını çekip ne zaman çekmemeniz gerektiğinin farkını daha iyi ayırt edebilirsiniz. Ve asla unutmamanız gereken en önemli şey de, kendinize yapılmasından hoşlanmayacağınız hiçbir şeyi bir başka canlıya yapmamanız gerektiğidir.