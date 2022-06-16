DJI, isimleri RS 3 ve RS 3 Pro olan iki yeni gimbal (dengeleme halkası) piyasaya sürüyor. Bunun yanı sıra şirket, DJI Transmission adını verdiği, profesyonellerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir teknoloji de piyasaya sürecek. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Çoğunlukla drone’ları (insansız hava araçlarıyla) tanınan Çin merkezli şirket DJI, son yıllarda film yapımcılarına sunduğu ürünlerle piyasasını büyütüyor. Geçen yıl şirket, ilk yeni sinema kamerası olan Ronin 4D'yi tanıtmıştı.

Şimdi ise şirket, Ronin 4D'den ilham alınmış iki yeni gimbal (dengeleme halkası) ve bir DJI iletici kablosuz sistemini piyasaya süreceğini duyurdu. Gelin DJI’ın yeni ürünlerinin detaylarına hep beraber bir göz atalım.

DJI’ın yeni gimbal’ı: RS 3

Yeni gimbal’lardan küçük olanının adı RS 3. Ürün, 2020’de DJI’ın piyasaya sürdüğü RSC 2’nin halefi diyebiliriz. RS 3, mümkün olduğunca çabuk kaydetmeye hazır hale gelmenize olanak sağlıyor. Yeni eksen kilitleme mekanizması, gimbal açıldığında otomatik olarak serbest kalıyor ve daha kısa sürede çekim yapmanızı sağlıyor. Yeni hızlı çıkarıp takılabilen bağlantılarıyla birlikte RS 3, zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlıyor ve kolları yeniden dengeleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

RS 3 ayrıca Bluetooth deklanşör düğmesi için yeni bir desteğe sahip. Bu, bir kamera kontrol kablosu bağlamanız gerekmediği ve kayıt düğmesini kablosuz olarak aktifleştirebileceğiniz anlamına geliyor. RS 3, düşük açılarda çekim yaparken, gimbal ile koşarken veya hareket eden bir araçtan film çekerken RSC 2'ye göre %20 daha iyi performans sergiliyor.

Yeni gimbal, hareket halindeyken Ronin uygulamasına bağlamanıza gerek kalmadan ayarları yapmanıza yardımcı olabilecek çok daha büyük bir 1,8 inç OLED dokunmatik ekrana sahip. Kulp, film yapımcılarının pan izleme, pan ve tilt takibi ve FPV modları arasında geçiş yapabilmesi için fiziksel bir sürgülü anahtara sahip.

RS 3, 12 saatlik pil ömrüne sahip yepyeni değiştirilebilir bir bataryaya sahip ki bu RSC 2'nin 14 saatlik pil ömrüne kıyasla bir gerileme diyebiliriz. Ancak 12 saat yine de uzun bir süre ve batarya 18 W PD hızlı şarj desteğine sahip. RS 3, 1,3 kg ağırlığında, yani ağırlığı 1,2 kg olan RSC 2’den daha az. RS 3, maksimum 3 kg taşıma kapasitesine sahip.

Yeni diğer gimbal: RS 3 Pro

Kamera donanımınız için 3 kg'ın çok az olabileceğini düşünüyorsanız, DJI RS 3 Pro'ya gelin bir göz atalım. RS 3 Pro, aynı RS 2 gibi 4,5 kg'lık maksimum taşıma kapasitesine sahip. RS 3 Pro'nun ağırlığı 1,5 kg.

Tıpkı RS 3 gibi RS 3 Pro da yukarıda listelenen tüm özellikleri paylaşıyor: Otomatik eksen kilidi, Bluetooth deklanşör kontrolü, 1,8 inç OLED dokunmatik ekran ve tutma yerindeki fiziksel mod düğmesi. Ancak RS 3 Pro, Ronin 4D'nin lidar odaklama teknolojisine sahip ve bu da adının ‘Pro’ olmasının sebebi.

Geliştirilmiş odak motoruyla eşleştirilen DJI Lidar Mesafe Bulucu, manuel lenslerinizi otomatik odaklamalı lenslere dönüştürebiliyor. ActiveTrack Pro olarak adlandırılan DJI'nin tescilli sistemi sayesinde konu algılama ve izlemeyi geliştirerek daha zorlu durumlarda sabit ve odakta çekimleri sürdürmeyi vaat ediyor.

DJI’ın son ürünü: DJI Transmission

DJI'ın duyurduğu son ürün, DJI'nin kısaca DJI Transmission olarak adlandırdığı bir kablosuz video çözücüsü oldu. DJI'ın Ronin 4D kamerasına aşina iseniz, bu ürün size çok da yabancı gelmeyecektir. DJI Transmission, kameranızın RS 3 Pro'nun veya RS 3’ün aynı anda uzaktan izlenmesini ve kontrolünü sağlayan bir aktarım teknolojisidir.

O3 Pro iletimi, canlı ses izleme ile 60 kare hızında 1080p çözünürlükte 6 km'ye kadar video yayını yapılabilmesini sağlıyor. DFS (dinamik frekans seçimi) bandı, sorunsuz ve parazitsiz iletim kanalları sağlamak için 2,4 GHz ve 5,8 GHz frekansları arasında değişebiliyor. Elbette kullanıcılar, birden fazla cihaz arasında herhangi bir çakışmayı önlemek için daha büyük setlerde belirli kanallarını manuel olarak da seçebilirler.

Sistem, istediğiniz cihazın üzerine oturtabileceğiniz bir verici ve 7 inçlik bir monitör şeklinde tasarlanmış. 1500 nit Yüksek Parlaklıklı Monitör, birden fazla alıcıya ve iki geçiş moduna sahip bir vericiyi destekliyor. Yayın modu, sınırsız sayıda alıcının üretimi izlemesini sağlarken Kontrol modu, cihazların izlenmesi ve uzaktan kontrolünü iki farklı alıcıyla sağlayabiliyor.

Yeni gimballer DJI RS 3 ve RS 3 Pro, sırasıyla 549 dolar ve 869 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Her iki gimbal, çok sayıda aksesuarla birlikte gelen birleşik bir paket olarak da satın alınabilecek. Örneğin RS 3 Combo, ekstra bir tutamaç, yeni bir odak motoru, bir taşıma çantası ve daha fazlasını içeriyor ve bu paket 719 dolara mal oluyor.

RS 3 Pro Combo paketi ayrıca 1.099 dolar karşılığında genişletilmiş bir hızlı bırakma plakası, bir telefon tutucu, yeni odak motoru, Ronin görüntü vericisi ve daha fazlasına sahip. DJI Transmission, bu yılın Eylül ayında satışa başlayacak ve 2.499 dolardan satılacak. Video vericisini veya Yüksek Parlaklıklı Monitörü ayrı olarak satın almak isterseniz, bu ürünler sırasıyla 1.699 dolar ve 1.099 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak.

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