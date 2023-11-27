Elon Musk'ın Neuralink için son yatırım turunda 43 milyon dolarlık yatırım toplandı. Böylece proje için toplamda 320 milyon dolardan fazla kaynak toplanmış oldu.

Son yılların en tartışmalı isimleri arasında yer alan Elon Musk, Neuralink ile birlikte insanların doğrudan beyinlerine takacakları bir cihaz aracılığıyla internete erişebilmesini sağlamayı amaçlıyor. Neuralink'in gelecek yıl insanlı deneylere başlaması bekleniyor. Deneyler öncesinde firma yatırım toplamaya devam ediyor.

Neuralink'in toplam yatırımı 323 milyon dolar oldu

Geçtiğimiz haftalarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna bildirilen sayılara göre Neuralink, milyarder yatırımcı Peter Thiel'ın başını çektiği yatırım turunda 43 milyon dolarlık daha yatırım almayı başardı. Böylece firmanın toplam yatırımı 323 milyon dolara ulaştı. Daha önce bazı kongre üyeleri, Neuralink'in aldığı yatırımlar hakkında detaylı bilgiler talep etmişti.

Neuralink, insanların beynine çip takarak beyin aktivitelerini gözlemlemeyi amaçlayan bir cihaz geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl FDA tarafından verilen izin sonrası da cihazın insanlı deneylerine başlanması için geri sayım devam ediyor. İlk klinik deneylerde 11 kişi ile deneyler yapılacak olsa da bu 11 kişi arasında olmak için binlerce kişi başvuruda bulunmuştu.

Neuralink'in son klinik çalışmalarında 12 maymunun, beyinlerine çip takılması sürecindeki komplikasyonlardan ve çalışmaya bağlı sorunlardan dolayı uyutulmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Daha bu konudaki tartışmalar sona ermeden bir yatırım turuna çıkan Neuralink, yine de büyük bir yatırım toplamayı başardı. Musk ise daha önceki açıklamasında, maymunların şirketin çalışmaları nedeniyle ölmediklerini savunmuştu. Musk, sağlıklı maymunları riske etmemek için zaten ölüme yakın olan maymunları seçtiklerini söylemişti.