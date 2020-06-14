Tesla, Model 3 aracına birtakım yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. Hem Drive Tesla Canada hem de Electrek raporlarında ortaya çıkan bilgilere göre, ABD’li firmanın araçlarında artık kablosuz telefon şarjı ve USB type-C portları bulanacak.

Drive Car Tesla tarafından ortaya çıkan bilgilere ek olarak bir kullanıcı Tesla Motors Club isimli forum sayfasında, bahsedilen iki özelliğin 4 Haziran ve sonrasında üretilen Tesla Model 3 araçlarında standart haline getirildiği bilgisini paylaştı. İddiaları doğrulamak adına Tesla ile iletişime geçmeye çalışan Mashable sitesi yetkilileri ise firmadan bu konuyla ilgili bir doğrulama bilgisi alamadılar.

Amerika Birleşik Devleti merkezli Tesla, kablosuz şarj ve USB type-C özelliklerini ilk olarak 2020 yılı mart ayında tanıtılan Model Y aracında kullanmıştı. Daha sonrasında firma, yalnızca Çin’de üretilenler olmak üzere Model 3 isimli aracına yeni şarj seçeneğini eklemeye başlamıştı. Zaten Model 3 araca sahip olan kullanıcılar ise Tesla’nın çevrimiçi mağazasından 125 dolar karşılığında kablosuz şarj aparatına sahip olabilirler. Bu durumu firmanın, elinde bulunan Model 3 stoklarını bitirmek ve Model 3s modeli üretimine başlamak için yapmış olduğu bir strateji olarak değerlendirenler olduğunu da belirtelim.

Kablosuz şarj aparatı geçen yıl tanıtılmıştı:

Tesla, kablosuz şarj aparatını geçen sene Model 3 dünya genelinde daha yaygın bir kullanıcı kitlesine ulaştığında tanıtmıştı. Böylelikle kablosuz şarj destekleyen Android cihaz sahipleriyle iPhone 8 ve sonrasındaki modelleri kullanan Model 3 sahipleri, araçlarında kablosuz şarj özelliğini kullanabiliyorlar. Firma henüz yeni üretilen elektrikli araçları için kablosuz şarj özelliği ve yeni USB type-C portlarının standart olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı fakat yeni özelliklerin birçok Tesla severi şimdiden heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

Tesla araçların tasarımını ve barındırdığı özellikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.