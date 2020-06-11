Hindistan'da bir araç satıcısı, bugüne dek görülmemiş bir projeye imza attı. Satışa sunduğu Tata otomobilin pazarlama gücünü artırmak isteyen satıcı, araca Tesla benzeri bir bilgi-eğlence ekranı kazandırmış durumda. Önemli işlevselliklere sahip olan multimedya ekranı, sürücüleri otomobile bir adım daha yaklaştırabilir.

Hindistan'da bir otomobil satıcısı, satışa çıkardığı 2020 model Tata "Nexon XM" otomobil üzerinde ilginç bir çalışma yaptı. Bu çalışma, Tesla'nın multimedya ekran deneyiminin bir Tata'da nasıl kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Projenin Hindistan'daki Tesla hayranlarını memnun edeceği aşikar. Çünkü bu multimedya ekranı eklemesi, sürücüye kısmi bir Tesla otomobil kullanıyor hissi veriyor. Bunun nedeni ise multimedya ekranındaki arayüzün Tesla ile neredeyse aynı olması. Üstelik bu multimedya ekranı pek çok işlevselliğe sahip.

Tata'nın ön konsoluna eklenen Tesla benzeri multimedya ekranı

Tata'ya yapılan çalışmanın, görünüş açısından durumu biraz tartışmalı. Çünkü bu çalışmayı yapan kişiler, Tata'nın orijinal multimedya ekranında bulunan tuşları, projeyi tamamladıktan sonra kaldırmayı tercih etmemişler. Hatta yukarıdaki görüntü ilk bakışta çakma Tesla tasarlanmış gibi görünüyor.

Bu multimedya ekranı ne gibi özelliklere sahip?

Tata'ya eklenen yeni ekran, kullanıcılara Bluetooth, USB ve AUX gibi bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca tüketiciler, bu multimedya ekranı aracılığıyla Google'ın Haritalar uygulamasını kullanabilecekler. Yani bu araçta bir navigasyon sistemi var. Ayrıca Android Auto desteğine de sahip olan ekran, en iyi multimedya deneyimi sunmayı amaçlıyor ve satıcının ifadelerine göre bu ekran, 2 GB RAM ve 16 GB de depolama alanıyla geliyor.

Tesla'nın multimedya ekranındaki arayüzü Tata'ya entegre eden araç satıcısı, konuyla ilgili bir video çekti ve bu videoda projesiyle ilgili detaylı bilgi verdi. Ayrıca iletişim bilgilerini de söz konusu videoda paylaşan satıcı, bu sistemi çeşitli araçlara entegre edebildiğini ve isteyenlerin kendisiyle iletişime geçmesini söylüyor. Görünüşe göre Hindistan trafiği, ilerleyen dönemlerde Tesla'ya ait multimedya ekranını kullanan araçlarla dolup taşacak.

Multimedya ekranı için oluşturulan video