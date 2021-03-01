Tesla Model Y'nin Şaşırtıcı Kalkış Performansı [Video]

Tesla'nın SUV modeli Model Y, Lamborghini Huracan ile kalkış testinde karşı karşıya geldi. Tesla Model Y, kısa süre de olsa üstünlük kurmayı başararak şaşırtsa da sonuçta kazanan beklendiği gibi Lamborghini Huracan oldu.

Rakip iki otomobilin kalkış performansının karşılaştırılması olağan bir durum olsa da konfor odaklı bir SUV ile hız ve gösteriş odaklı bir spor otomobilin karşılaştırılmasına pek alışık olmadığımızı söylememiz gerekiyor. HyperChange adlı YouTube kanalı, bir Tesla Model Y ile Lamborghini Huracan’ın kalkış performansını karşılaştırarak abonelerini şaşırtmayı başarmış durumda.

Haberin başında da söylediğimiz gibi bu iki araç teknik olarak birbirinin rakibi değil ancak gerçekleştirilen kalkış testi, Model Y’nin kısa süreliğine de olsa Huracan’a diş gösterebildiğini ortaya koyuyor. “Hızlanma Yardımı” özelliğine sahip olan Model Y, Huracan’a kıyasla çok daha yüksek ivmeli bir kalkış gerçekleştirebiliyor. Elbetteki bu teknolojik avantaj, bir süre sonra performansa yenik düşüyor.

Sonucun pek çok sürpriz olduğunu söyleyemeyeceğiz. Lamborghini Huracan, Model Y ile kıyaslandığında çok daha yavaş, ancak kararlı bir şekilde hızlanıyor ve nihayetinde Model Y’yi geride bırakmayı başarıyor. Yine de iki araç arasındaki astronomik fiyat ve segment farkını düşündüğümüzde Model Y’nin de hiç de fena bir iş ortaya koymadığını söylemek gerekiyor.

Tesla Model Y’nin Lamborghini Huracan ile karşılaştığı kalkış testi