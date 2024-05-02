İnişli çıkışlı bir dönemde olan Tesla, görünüşe göre üniversite öğrencilerinin stajlarını da iptal etti. Hem de başlamalarına haftalar kala.

Elon Musk’ın Tesla şirketi, son dönemde ucuz araç çıkaracak olmasıyla gündemde. Sırf bu konu hakkında Musk’tan gelen açıklamalar bile şirketin pazar değerini köklü şekilde oynatabiliyor. Bir yandan da yeni modelleri rekabetçi fiyatlarla piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, geçtiğimiz günlerde milyarlarca dolar değer kazanmasıyla gündemdeydi.

Fakat çok geçmeden şirkette işlerin düşündüğümüz kadar iyi gitmediğini de gördük. Zira Tesla, geçtiğimiz haftalarda 14 bin kişiyi işten çıkarmasıyla gündeme gelmişken yakın zamanda da 500 kişinin daha buraya eklendiği iddialarıyla gündeme geldi. İşten çıkarma konusu sıcaklığını korurken şirket, öğrencilerin yaz stajını da iptal etti.

Farklı bir yer bulmaları gerekecek.

Bloomberg’ün haberine göre Tesla, yaz stajı programının başlamasına haftalar kala öğrencilerin stajlarını iptal etti. Bu yüzden de öğrencilerin bazıları LinkedIn gibi platformlarda durumu dile getirip, bağlantılarından alternatif yerler istedi. Joshua Screiber gibi öğrenciler, Tesla staj teklifinin ortadan kaybolduğunu belirtti. Bazıları ise Tesla’dan direkt telefon geldiğini söyledi.

Tam olarak kaç öğrencinin stajının yandığı belli olmasa da 2022 tarihli bir Tesla raporu, şirketin her yıl 3.000 öğrenciye staj imkânı sunduğunu belirtiyor. Tesla’dan konuya yönelik bir açıklama gelmedi. Fakat şirketin, ödeme yaptığı -belki de bazı durumlarda yapmadığı- en alt tabaka olan stajyerlik seviyesinde bile böyle bir hamle yapması, inişli çıkışlı bir süreçte olduğunu net olarak gösteriyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?