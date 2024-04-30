Elektrikli otomobil devi Tesla'nın yeni bir toplu işten çıkarma yapacağı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre bu kez, en az 500 kişi ile yollar ayrılacak. Elon Musk, üst düzey yöneticilerden bile vazgeçmiş durumda.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, bir süredir sancılı bir süreçten geçiyor gibi görünüyor. Zira markanın elektrikli otomobil satışlarında ciddi bir düşüş var. Öte yandan; Tesla, geçtiğimiz haftalarda 14 bin kişiyi işten çıkaracağı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tesla'nın yeni bir toplu işten çıkarma yapmaya hazırlandığı iddia edildi. The Information ve Electrek tarafından gündeme getirilen iddialara göre aralarında Daniel Ho ve Rebecca Tinucci'nin de olduğu üst düzey yöneticiler bile işlen çıkarılacak. Edinilen bilgilere göre en az 500 kişi ile daha yollar ayrılacak. Gerçek rakam, bundan çok daha fazla olabilir.

Elon Musk, işten çıkarmalar konusunda çok net

Edinilen bilgilere göre Tesla, şirkette çalışmaya devam edecek diğer yöneticilere bir e-posta gönderdi. Elon Musk'ın, bu e-postada toplu işten çıkarmalar için çok net olunması gerektiğini söylediği ifade ediliyor. Yani Elon Musk, kimsenin gözünün yaşına bakmayacak gibi görünüyor.

Rebecca Tinucci, Tesla'nın Supercharger ürünlerinden sorumlu ismiydi. Daniel Ho ise şirket için gerçek bir emektar. Çünkü Ho, Model S, Model 3 ve Model Y için yıllarca emek verdi. Ayrıca Tesla'nın yeni ürünleri için de çalışıyordu. Elon Musk'ın bu kadar önemli isimleri işten çıkarmasının Tesla'yı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.