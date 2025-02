The Beatles, yapay zekâ destekli ses ayrıştırma teknolojisiyle tamamlanan "Now and Then" şarkısıyla En İyi Rock Performansı dalında Grammy kazandı.

The Beatles, 2023 yılında yayımladığı "Now and Then" şarkısıyla En İyi Rock Performansı dalında Grammy ödülüne layık görüldü. "Now and Then" yapay zekâ destekli ses ayrıştırma teknolojisi kullanılarak John Lennon’un eski bir demo kaydından oluşturulmuştu.

"Now and Then", Lennon’un 1970’lerin sonlarında kaydettiği bir demo kaydı temel alınarak hazırlandı. Şimdi ise yapay zeka destekli bu efsanevi şarkı Grammy'i kazandı.

Yarım kalan şarkı yapay zekâ ile tamamlandı

Paul McCartney, Ringo Starr ve George Harrison, 1990’ların ortasında bu kayda katkı sağladı ancak teknik yetersizlikler nedeniyle Lennon’un vokallerini ve piyano sesini temizlemek mümkün olmadığından şarkı tamamlanamadı. 2021’de McCartney ve Starr, yönetmen Peter Jackson’ın ekibiyle birlikte yapay zekâ tabanlı ses ayrıştırma teknolojisini kullanarak Lennon’un kaydını temizledi ve şarkıyı tamamladı.

Kullanılan teknoloji, makine öğrenimi tabanlı bir ses temizleme yöntemi olup, bir sanatçının tarzını taklit eden üretken yapay zekâ teknolojilerinden farklı şekilde çalışıyor. Ancak yapay zekânın kullanımı konusunda bazı yanlış anlaşılmalar yaşandı. Paul McCartney, 2023 yılında yaptığı açıklamada, şarkıda herhangi bir yapay veya sentetik unsur bulunmadığını, yalnızca Lennon’un eski kayıtlarının temizlendiğini vurguladı.