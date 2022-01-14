Sinema dünyasının en özel yapımlarından bir tanesi olan The Godfather, ilk kez yayınlanışının 50. yılı şerefine yeniden vizyona girecek. Özel bir derleme olarak yayınlanacak seri, bu kez 4K çözünürlükte izlenebilecek. 22 Mart'ta ise The Godfather'ın tamamı, 4K çözünürlükte dijital olarak piyasaya sürülecek.

Sinema tarihinin en iyi yapımları sorulsa, muhtemelen pek çok kişi The Godfather serisinden bahseder. Öyledir de. Zira ilk kez 1970'li yıllarda hayatımıza giren The Godfather, üzerinden yıllar geçmiş olsa da unutulmamıştır. Şimdi bu efsane ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. The Godfather, ilk kez yayınlanışının 50. yılı şerefine yeniden vizyona girecek. Hem de sinemaverler, bu efsane yapımı 4K çözünürlükte izleme imkanı yakalayacaklar.

Paramount Pictures tarafından yapılan açıklamalara göre 50. yıla özel yapım, orijinal seride yönetmenlik koltuğuna oturan Francis Ford Coppola'nın denetiminde oluşturuldu. Oldukça detaylı bir çalışma yürüten ekip, görüntüyle birlikte ses üzerinde de çalıştı. Ancak bu demek değil ki ses tamamen değiştirildi. Film ekibi, seyircilere en iyi deneyimi sunabilmek için orijinal ses kayıtları ile yeni versiyonlarını birlikte kullandı.

4K çözünürlükteki The Godfather, 25 Şubat'ta vizyona girecek

Günümüz teknolojilerine uyarlanan The Godfather özel bölümü, 25 Şubat'ta vizyona girecek. Bu özel gösterim, ne yazık ki yalnızca ABD'deki seyirciler tarafından izlenebilecek. Ancak bu konuda farklı duyumlar da var. Sektör kaynaklarına göre dünyanın dört bir yanından sinemaseverler, uygun sinema salonlarında bu filmi izleme imkanına sahip olacaklar. ABD için kesinleşmiş tarih bulunsa da diğer ülkeler için böyle bir tarih de söz konusu değil. Öte yandan, 4K çözünürlükteki The Godfather serisinin tamamı, 22 Mart'ta dijital olarak piyasaya sürülecek.

Francis Ford Coppola, 50. yıla özel olarak oluşturulan The Godfather ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. The Godfather efsanesinin yalnızca kendisi için değil tüm sinema dünyası için özel olduğunu anlatan yönetmen, efsanenin 50. yılında böyle bir işe imza attığı için mutlu olduğunu belirtti. Coppola'ya göre 50. yıla özel bölüm, The Godfather'ın yepyeni hayranlar kazanmasını sağlayacak.

The Godfather 50 Years için hazırlanan fragman