Dünyaca ünlü dergi Time, dünyanın en etkili 100 şirketini belirledi. Yayımlanan listede Apple, Amazon, Microsoft ve daha birçok teknoloji devi yer aldı.

Gelişen teknoloji, gün geçtikçe hayatlarımızda daha da fazla yer ediniyor. Durum böyle olunca bu teknolojileri kullanıma sunan dev şirketler de büyük bir öneme sahip oluyor. Şimdi dünyanın en önde gelen dergilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Time, dünyanın en etkili 100 şirketini seçti.

Dev dergi tarafından belli kategorilere bölünerek yayımlanan listede birçok farlı sektörden şirketlere yer verildi. Yapılan açıklamalarda da sıralamanın, “dünya çapında olağanüstü etkiye sahip şirketler”den oluştuğu ifade edildi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu listede her gün karşılaştığımız birçok teknoloji devi de yer aldı.

Microsoft, Amazon, Google, Apple ve TikTok dünyanın en etkili şirketleri arasında

Farklı kategorilere bölünerek oluşturulan listede Apple, Amazon, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketleri de bulunuyor. Listede bu şirketlerin geçtiğimiz yıl boyunca geçirdiği değişimlerden bahsedildi. ABD merkezli Apple, sektörüne hakim olanların bulunduğu ‘Titanlar’ kategorisinde yer aldı. Time, yakın zamanda veri ihlali konusuyla gündeme gelen dev şirketin gizlilik konusundaki çabalarını övdü.

1.7 trilyon dolarlık değeri ile alanının devlerinden olan Amazon da ‘Titanlar’ kategorisinde yer aldı. Dergi, iş gücüne dikkat çekerek Amazon’un ulaştığı boyuta vurgu yaptı. Bunun yanı sıra Google’ın çatı şirketi Alphabet de listedeki teknoloji devleri arasındaydı. Time, bununla ilgili paylaştığı yazıda Alphabet’in karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olduğunu belirterek Google Haritalar gibi hizmetlerin altını çizdi.

Ek olarak dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında bulunan TikTok da eğlence şirketlerinin arasında bulunduğu ‘Disruptors’ kategorisinde yerini aldı. Dergi, Çin merkezli platformu, sosyal medyayı uzun süredir kontrol eden devler için bir tehdit olarak nitelendirdi ve başarısına dikkat çekti.

Son olarak bunlar dışında Microsoft, Reddit, Sony, Netflix, Nvidia, IBM ve Meta (eski adıyla Facebook) gibi diğer birçok teknoloji şirketlerinin de listede bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim. Kategorilere göre tam liste ise şu şekilde;

Pioneers (Öncüler)

Kaling International

Green Mountain Power

Bicycle Health

OpenSea

Rec Room

Together Labs

Astroscale

Biobot Analytics

Oxford Nanopore Technologies

IonQ

The Sandbox

Redwood Materials

Trek Bicycles

BlocPower

FOLX Health

OpenAI

Be Rooted

Wonderschool

Axiom Space

Titans (Titanlar)

Amazon

Pfizer

UPS

Alphabet

Capital One

United Airlines

Maersk

Nubank

Ford

IBM

Meta

Microsoft

Apple

Walmart

NVIDIA

BYD CO. LTD.

Disney

Netflix

National

Footbal League

Innovators (Yenilikçiler)

Rivian

SoFi

Moderna

Guild Education

Climeworks

NoTraffic

Peanut

Klarna

Grammarly

Modulate

Pigeonly

Flexport

Joro

Rendever

Athletic Brewing Company

Perfect Day

Fading West

Flock Freight

Allbirds

Wyze

Disruptors (Yıkıcılar, eğlence sektörü için)