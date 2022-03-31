Gelişen teknoloji, gün geçtikçe hayatlarımızda daha da fazla yer ediniyor. Durum böyle olunca bu teknolojileri kullanıma sunan dev şirketler de büyük bir öneme sahip oluyor. Şimdi dünyanın en önde gelen dergilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Time, dünyanın en etkili 100 şirketini seçti.
Dev dergi tarafından belli kategorilere bölünerek yayımlanan listede birçok farlı sektörden şirketlere yer verildi. Yapılan açıklamalarda da sıralamanın, “dünya çapında olağanüstü etkiye sahip şirketler”den oluştuğu ifade edildi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu listede her gün karşılaştığımız birçok teknoloji devi de yer aldı.
Microsoft, Amazon, Google, Apple ve TikTok dünyanın en etkili şirketleri arasında
Farklı kategorilere bölünerek oluşturulan listede Apple, Amazon, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketleri de bulunuyor. Listede bu şirketlerin geçtiğimiz yıl boyunca geçirdiği değişimlerden bahsedildi. ABD merkezli Apple, sektörüne hakim olanların bulunduğu ‘Titanlar’ kategorisinde yer aldı. Time, yakın zamanda veri ihlali konusuyla gündeme gelen dev şirketin gizlilik konusundaki çabalarını övdü.
1.7 trilyon dolarlık değeri ile alanının devlerinden olan Amazon da ‘Titanlar’ kategorisinde yer aldı. Dergi, iş gücüne dikkat çekerek Amazon’un ulaştığı boyuta vurgu yaptı. Bunun yanı sıra Google’ın çatı şirketi Alphabet de listedeki teknoloji devleri arasındaydı. Time, bununla ilgili paylaştığı yazıda Alphabet’in karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olduğunu belirterek Google Haritalar gibi hizmetlerin altını çizdi.
Ek olarak dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında bulunan TikTok da eğlence şirketlerinin arasında bulunduğu ‘Disruptors’ kategorisinde yerini aldı. Dergi, Çin merkezli platformu, sosyal medyayı uzun süredir kontrol eden devler için bir tehdit olarak nitelendirdi ve başarısına dikkat çekti.
Son olarak bunlar dışında Microsoft, Reddit, Sony, Netflix, Nvidia, IBM ve Meta (eski adıyla Facebook) gibi diğer birçok teknoloji şirketlerinin de listede bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim. Kategorilere göre tam liste ise şu şekilde;
Pioneers (Öncüler)
- Kaling International
- Green Mountain Power
- Bicycle Health
- OpenSea
- Rec Room
- Together Labs
- Astroscale
- Biobot Analytics
- Oxford Nanopore Technologies
- IonQ
- The Sandbox
- Redwood Materials
- Trek Bicycles
- BlocPower
- FOLX Health
- OpenAI
- Be Rooted
- Wonderschool
- Axiom Space
Titans (Titanlar)
- Amazon
- Pfizer
- UPS
- Alphabet
- Capital One
- United Airlines
- Maersk
- Nubank
- Ford
- IBM
- Meta
- Microsoft
- Apple
- Walmart
- NVIDIA
- BYD CO. LTD.
- Disney
- Netflix
- National
- Footbal League
Innovators (Yenilikçiler)
- Rivian
- SoFi
- Moderna
- Guild Education
- Climeworks
- NoTraffic
- Peanut
- Klarna
- Grammarly
- Modulate
- Pigeonly
- Flexport
- Joro
- Rendever
- Athletic Brewing Company
- Perfect Day
- Fading West
- Flock Freight
- Allbirds
- Wyze
Disruptors (Yıkıcılar, eğlence sektörü için)
- Engine No.1
- AMC Entertainment Holdings
- TikTok
- Opibus
- Starry
- SKIMS
- Twiga Foods
- Thrive Market
- Supergoop!
- NSO Group
- Divvy Homes
- GoTo Group
- Shein
- Paxful
- GoodRx
- The Pinkfong Company
- Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.
- Too Good To Go
- Sonder
- SpinLaunch