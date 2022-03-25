Ethisphere Enstitüsü, 2022 yılının en etik şirketlerini açıkladı. 22 ülke ve 45 sektörde yapılan incelemelerde, 136 şirkete onur ödülü verildi. Apple, tarihinde ilk kez bu liste içerisinde yer aldı.

Her yıl dünyanın en etik şirketleri listesi oluşturan ve bu listeyi kamuoyu ile paylaşan Ethisphere Enstitüsü, 2022 yılına ilişkin çalışmasını tamamladı. 12 kişiden oluşan özel bir komiteye sahip olan enstitü, 22 ülkede tam 45 sektörde hizmet veren şirketleri tek tek inceledi. Şirketleri etik ve uyum programları, çevresel ve toplumsal etkiler, yönetim ve liderlik ile etik kültürüne bağlılıkları gibi kategorilerde 200'den fazla başlıkta inceleyen komite, bu yıl 136 şirketin etik olduğunu duyurdu. Peki bunlar hangileriydi?

Ethisphere Enstitüsü'nün hazırladığı liste, şirketleri belirli bir sıraya koymuyor. Yani az sonra paylaşacağımız verilerde "şu şirket daha etik" şeklinde bir değerlendirmede bulunmayacağız. Ancak bazı şirketler var ki yıllardır bu listede kendilerine yer buluyorlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Dünyanın En Etik Şirketleri 2022 listesinin detaylarına yakından bakalım.

İşte dünyanın en etik şirketlerinden bazıları

Ethisphere Enstitüsü'nün verilerine baktığımızda; Pfizer, Starbucks, Visa, Mastercard, Sony, Schneider Electric, Nokia, Microsoft, LinkedIn, L'Oreal, Intel, illycaffe, IBM, HP, Hasbro, Western Digital, General Motors, Dell, Colgate-Palmolive, Canon, Best Buy, AT&T, Apple, Allianz ve 3M gibi markaların dünyanın en etik şirketleri arasında yer aldığını görüyoruz.

Olaya teknoloji kategorisi bazında baktığımızda bazı ilginç sonuçlarla karşılaştığımızı söylemek gerekiyor. Zira Apple, tarihinde ilk kez en etik şirketler arasında yer aldı. Microsoft ise aynı listede tam 12. kez bulunuyor. Peki Ethisphere Enstitüsü'nün listesine göre dünyanın en etik teknoloji şirketleri hangileri?

Dünyanın en etik teknoloji şirketleri şöyle:

Microsoft (12. kez)

Dell (10. kez)

Linkedln (7. kez)

Hewlett Packard Enterprise (4. kez)

Western Digital (4. kez)

HP (3. kez)

Apple (İlk kez)

Ethisphere Enstitüsü teknoloji kategorisi içerisine yukarıdaki 7 markayı almış olsa da listede yer alan ve teknoloji ile ilgilenen şirketler bunlardan ibaret değil. Örneğin Sony, birden çok iş kolunda hizmet verdiği için konglomerat kategorisi altında etik şirket olarak karşımıza çıkıyor. Benzer bir şekilde Canon'u görüntüleme teknolojileri, IBM'i bilgi teknolojileri, Intel ve ARM'ı yarı iletken teknolojileri, Salesforce'u yazılım, Nokia'yı ise telekomünikasyon kategorisi içerisinde görüyoruz...