Tinder, Platformuna Polise Haber Veren Bir Özellik Ekliyor

Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından olan Tinder'a panik düğmesi geliyor. Tinder, randevu sırasında kendini tehdit altında hisseden kullanıcılarını bu düğme sayesinde polise yönlendirecek. Yeni özelliğin ocak ayının sonunda ABD'de kullanıma gireceği tahmin ediliyor.

Düyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Randevusu esnasında kendisini tehdit altında hisseden bir kullanıcı, uygulamaya konacak panik düğmesini kullanarak polisi haberdar edebilecek.

Panik düğmesi Tinder'ın şirket ortağı Match Group tarafından Noonlight isimli bir uygulmada deneniyor. Bu uygulama, herhangi bir güvenlik kaygısı durumunda kullanıcının konumunu belirliyor ve yetkilileri durumdan haberdar ediyor. Match Group CEO'su Many Ginsberg, arkadaşlık uygulaması işini 'bir anne gibi' yürütmek gerektiğini söyledi. Ginsberg'ün de 21 yaşında bir kızı olduğu vurgulanıyor.

Panik düğmesi diğer uygulamalarda da olacak

Wall Street Journal'da yer alan habere göre özellik, ocak ayının sonunda ABD'deki kullanıcıların hizmetine sunulacak. Özelliğin İngiltere'de ve dünyanın geri kalanında ne zaman piyasaya çıkacağı veya çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

Ginsberg, özellikle kendi platformlarının güvenlik meseleleri üzerine çok düşündüğünü ve kötü davranışları azaltmak için çabaladıklarını sözlerine ekledi. "Kullanıcılara yapacakları çok sayıda şey söylüyoruz" diyen Match Group CEO'su, onlara yapacakları şeylerin ötesinde araçlar sağlayabilmelerinin de gerektiğini belirtiyor.

Kullanıcıların randevularından önce, randevu zamanı ve yeri gibi bilgileri de sisteme girebileceği vurgulanıyor. Match Group'un aynı özelliği önümüzdeki aylarda diğer arkadaşlık uygulamalarına da yerleştireceği belirtiliyor. Şirketin bu panik düğmesi için ne kadar yatırım yaptığıysa bilinmiyor.

Başka şirketler de eleştiriliyor

Tinder sıklıkla kötü kullanıcıları yeterince takip etmemekle suçlanıyor. Tinder uygulamasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen cinsel saldırı ve diğer suçlar da Tinder'a yönelik endişeleri artırıyor. Uber, Airbnb, Care.com ve başka bir dizi çevrimiçi platform da kullanıcılarının güvenliğini yeterince sağlayamamakla suçlandıkları için yakın zamanda yeni adımlar atmak zorunda kalmışlardı.

Daha öncesinde Tinder'ın kötü kişilerden korunma stratejisi, mesaj ve fotoğraflarda saldırgan unsurları tespit edecek editörler ya da makine öğrenme uygulamaları geliştirmekten ibaretti. Tinder'ın CEO'su Elie Seidman yeni özellikle birlikte insanların kendilerini daha güvende hissedeceklerini ve bu özelliğin caydırıcı olacağını ileri sürüyor.