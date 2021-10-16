İnternetin de etkisiyle günümüz ilişkilerinin geldiği noktanın pek iç açıcı olduğu söylenemez. Dating uygulamalarında ise durum çok daha vahim. Bu örnek profillerde yazanları okuduğunuzda gelinen noktayı çok daha net görebiliyorsunuz.

Bu uygulamalarda biriyle eşleşince klişe bir sohbet, ardından belki bir buluşma, onun ardından da amaçlanan münasebet gerçekleştikten sonra "sen yoluna, ben yoluma" durumu yaşanıyor. Fast food ilişki kültürü, sadece dating uygulamalarında değil Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda da yoğun bir şekilde yaşanıyor.

Birilerine ulaşmanın eskisine kıyasla çok daha kolay olmasının da etkisiyle "biri gider, biri gelir" düşüncesi hakim. En küçük bir tartışmada, fikir ayrılığında birbirini engellemek çok kolay; hemen yedekteki diğer kişiye yönelme durumu başlıyor. Hatta tartışma sonrasında hemen Tinder gibi uygulamalar indirilerek yeni bir flört bulma çabası başlıyor. Black Mirror bölümlerini andıran bu durumu, söz konusu uygulamalardaki profilleri ve bio'ları inceleyince daha net görebiliyoruz. İşte o örneklerden bazıları:

Boynuzlanan bir abimiz var maalesef.

Titanik'teki Rose'un torununu bulmuş olabiliriz.

Rol modeli Şeyma Subaşı olsa gerek.

Safsatalarını Facebook'ta anlatması gereken bir abla.

Hastalıkta, sağlıkta, Tinder'da...

Kalsın, bizim kendi dolandırıcımız var.

Ne yaptığının farkında olan bir hanımefendi.

Arada yaratıcı bio'lar da çıkıyor. Sağa kaydırma nedeni.

Böyle yazdığına bakmayın, Tinder'da babanıza bile güvenmeyin.

"Mavi hapı alırsan bu hikâye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı'nda kalırsın."

"Armudun iyisini ayılar yer." ne de olsa.

"Sefere gittim, dönücem."

Black Mirror gibi. Yeni nesil dilencilik.

Sana pul koleksiyonumu göstereyim, diyen tiplerden değil mi bu? Potansiyel Nuri Alço.

Tinder'da sadık bir sevgili bulmayı bekleyenlerin sonu.

Yemeksepeti'nden sipariş verir gibi.

Babasının arabasını kaçırmış kerata.

"Parayı veren düdüğü çalar." yazsaydın.

Örnek bir bio. Superlike'ı hak etti.

Flört uygulamalarında böyle enteresanlıklara çok sık rastlıyorsunuz. Çeşit çeşit insanlar bulunduğunu araştırmacılar da onaylıyor. Bir araştırmaya göre 5 farklı flört tarzı olduğu tespit edilmiş.

Dating uygulamalarındaki profillerde aslında bu farklı tip flörtlerin yansımaları görülebiliyor.

Geleneksel tarz: Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini izleyen, ülkemizdeki en bilindik flört tarzıdır. Bu flört tarzında karşılıklı yaklaşım yerine erkeklerin kadınlara yaklaşması beklenir.

Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini izleyen, ülkemizdeki en bilindik flört tarzıdır. Bu flört tarzında karşılıklı yaklaşım yerine erkeklerin kadınlara yaklaşması beklenir. Fiziksel tarz: Bu tarza yatkın olan insanlar, ilgilerini açıkça karşısındaki kişiye belli eder. Fizİksel flört tarzı aynı zamanda dışa dönüklükle ve sosyallikle ilgilidir. Bu insanlar kendilerini oldukça sosyal, çekingen olmayan kişiler olarak tanımlar.

Bu tarza yatkın olan insanlar, ilgilerini açıkça karşısındaki kişiye belli eder. Fizİksel flört tarzı aynı zamanda dışa dönüklükle ve sosyallikle ilgilidir. Bu insanlar kendilerini oldukça sosyal, çekingen olmayan kişiler olarak tanımlar. Samimi tarz: Samimi flört tarzına yatkın insanlar sadece duygusal bir bağlantı kurmakla ilgilenirler. Arkadaşça davranışlarda bulunmaya özen gösterirler ve karşılarındaki kişiyi tanımakla uğraşırlar.

Samimi flört tarzına yatkın insanlar sadece duygusal bir bağlantı kurmakla ilgilenirler. Arkadaşça davranışlarda bulunmaya özen gösterirler ve karşılarındaki kişiyi tanımakla uğraşırlar. Eğlenceli tarz: Bu tarzda insanlar flört etmenin kendisini eğlenceli buluyor. Genellikle ilişki kurma yerine zevk almak için flört ediyorlar. Diğer tüm tarzlarda kadınlar çoğunluktayken sadece eğlenceli flört tarzında erkekler çoğunluktadır. Yani erkeklerin ciddi bir bölümü eğlenceli tarzda flört ediyor.

Bu tarzda insanlar flört etmenin kendisini eğlenceli buluyor. Genellikle ilişki kurma yerine zevk almak için flört ediyorlar. Diğer tüm tarzlarda kadınlar çoğunluktayken sadece eğlenceli flört tarzında erkekler çoğunluktadır. Yani erkeklerin ciddi bir bölümü eğlenceli tarzda flört ediyor. Kibar tarz: Kibar flört tarzındaki insanlar, sosyal normları dikkatlice takip eden flört davranışları sergiler. Özellikle ihtiyatlı davranırlar ve uygunsuz sayılabilecek rahatsız edici davranışlardan kaçınarak ilişki yaşarlar.

Kaynak: 1, 2