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TikTok, Çocukların İstismar Edildiği Yayınlardan Gelir Elde Etmekle Suçlanıyor

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TikTok, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı canlı yayınlardan gelir elde etmek ve şirket içindeki güvenlik uyarılarını görmezden gelmekle suçlanıyor.

TikTok, Çocukların İstismar Edildiği Yayınlardan Gelir Elde Etmekle Suçlanıyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

TikTok, çocuk güvenliğiyle ilgili ağır suçlamalarla karşı karşıya. Mart 2026'da mahkemeye sunulan belgelerde, platformdaki bazı canlı yayınlarda çocukların cinsel istismara maruz kaldığı ve izleyicilerin bu yayınlar sırasında dijital hediyeler gönderdiği öne sürülüyor. İddialara göre TikTok da bu işlemlerden pay alarak gelir elde etti.

Çalışan ifadelerinde, yöneticilerin güvenlik açıkları konusunda önceden uyarıldığı ancak yeterli adımların atılmadığı da belirtiliyor. Yaş kısıtlamalarının aşılabildiği, ebeveyn denetiminin devre dışı bırakılabildiği ve şirketin yaş tespitine yönelik bazı araştırmalardan kaçındığı da iddialar arasında.

İçerikten Görseller

TikTok, Çocukların İstismar Edildiği Yayınlardan Gelir Elde Etmekle Suçlanıyor
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Şirket içindeki uyarılar dikkate alınmadı mı?

TikTok-Logo-Offices-GettyImages-2079118194-H-2024

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TikTok'un güvenlik biriminde çalışan Reagen Maher, çocukların cinsel istismarı ve zararlı içeriklerle ilgili sorunları çözmek için aylarca uğraştığını, ancak yöneticilerin tehlikeyi yeterince ciddiye almadığını öne sürdü.

Şirket içi bir araştırmada, yalnızca Ocak 2022'de 13-15 yaş aralığındaki çocukların 112 bin TikTok Live videosunda yer aldığı tespit edildiği de belgelerde aktarılıyor.

Dijital hediyelerden gelir elde edildiği iddiası

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TikTok'ta izleyiciler, satın aldıkları sanal paralarla canlı yayın yapan kişilere hediye gönderebiliyor. Yayıncılar bu hediyeleri belirli koşullarda gerçek paraya dönüştürürken platform da işlemlerden pay alıyor.

Mahkeme kayıtlarındaki suçlamalar, bazı yayınlarda çocukların cinsel istismara maruz kaldığı ve izleyicilerin bu sırada para gönderdiği iddiasına dayanıyor.

Yaş kısıtlamaları aşılabiliyor muydu?

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Çalışan ifadelerine göre bazı kullanıcılar, Google, Facebook veya Instagram hesapları üzerinden kayıt olurken yaş kısıtlamalarını aşabiliyordu. Ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını denetlemesini sağlayan özelliğinin de gizli bir bağlantı üzerinden devre dışı bırakılabildiği öne sürülüyor.

TikTok suçlamalara ne yanıt verdi?

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TikTok sözcüsü Nathaniel Brown, mahkeme kayıtlarındaki ifadelerin seçilerek aktarıldığını ve şirketin gençlerin güvenliğine yönelik çalışmalarını yanlış yansıttığını savundu. Şirket, çocukları korumak için önemli yatırımlar yaptığını da belirtti.

Mahkeme belgelerindeki iddialar, TikTok'un çocuk güvenliği uygulamalarını tartışmaya açsa da suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Şirketin sorumluluğu, yargı sürecinde ortaya çıkacak bulgularla netleşecek.

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