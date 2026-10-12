Resmî Gazete'de Yayımlandı: 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Geldi (Tüm Detayları Açıkladık)

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla, kasım itibarıyla Türkiye'de 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanımı engelleneceği açıklandı. e-Devlet'ten yaş doğrulaması gerekecek.

Bir süredir ülkemizde çocuklara yönelik bir sosyal medya yasağı getirileceği konuşuluoyrdu. Geçtiğimiz günlerde ise resmî olarak bu konuda bir adım atıldı. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, sosyal medya platformlarının kullanım şartlarını kökten değiştirerek belli yaş altına yasak getirecek.

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Alınan kararla birlikte 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanması tamamen yasaklanırken, 15-18 yaş aralığındaki gençler için ise katı güvenlik ve gizlilik kuralları devreye giriyor. Yönetmelik, Türkiye’den erişim sağlayan Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp ve Discord gibi hem yerli hem de yabancı tüm platformları doğrudan kapsıyor.

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1 Kasım’da başlayacak yeni uygulamada e-Devlet’ten yaş doğrulaması gerekecek

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Yeni düzenlemeyle birlikte platformlar, hesap açılışında ve kullanım sürecinde yaş doğrulama mekanizmalarına sahip olacaklar. doğrulaması doğrudan kişisel kimlik bilgilerinin platformlara verilmesiyle değil, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak özel bir araç ile gerçekleştirilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sunacağı çevrimiçi hizmet üzerinden alınacak bu belirteçte yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı ve 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgisi yer alacak. Kullanıcının tam adı, profili veya üçüncü şahıslarca tespit edilmesini sağlayacak kişisel veriler dahil edilmeyecek.

Platformlar sadece ilk kayıtta değil, kullanım sürecinde de şüpheli durumlar tespit ettiğinde hesabı askıya alarak e-Devlet belirteciyle yeniden doğrulama talep edebilecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kişilerin yeni hesap açma talepleri derhal reddedilecek. Mevcut hesaplar için ise platformlara 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar yaş doğrulaması yapılmayan veya 15 yaş altı olduğu belirlenen hesaplar kapatılarak verileri silinecek. Yönetmeliğin genel hükümleri ise 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

15-18 yaş arasına önlemler

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına basmamış gençler için platformlar varsayılan olarak "ayrıştırılmış ağ hizmeti" sunmak zorunda kalacak. Bu hesaplarda gizlilik ayarları en yüksek seviyede tutulacak ve profiller kamuya açık hâle getirilemeyecek. Çocuk hesaplarındaki takipçi ve takip edilen listelerini yalnızca hesap sahibinin kendisi görebilecek. İletişim tarafında ise devrim niteliğinde kısıtlamalar mevcut. Çocuk hesaplarına yalnızca karşılıklı takipleşilen veya kullanıcının takip ettiği hesaplar mesaj atabilecek, ayrıca mesajlarda "görüldü" bilgisi yer almayacak.

Bununla birlikte, gençlerin dijital ortamlarda ticari ve psikolojik sömürüye maruz kalmasını engellemek adına bağımlılık yapıcı özellikler engellenecek. Çocuk hesapları canlı yayın açamayacak, profilleme yapılarak davranışsal veya kişiselleştirilmiş reklamlara tabi tutulamayacak. Paylaşımların, profil fotoğraflarının ve görsellerin izinsiz yayılmasını önlemek amacıyla ekran görüntüsü alınmasını engelleyici teknik tedbirler uygulanacak. Platformlar, çocuk hesaplarını rehber eşleştirmelerinde kullanamayacak ve bu hesapları başkalarına takip önerisi olarak sunamayacak.

Düzenleme ebeveynlere de geniş yetkiler tanıyor. Ebeveynler, çocuklarının sosyal medya kullanım sürelerini sınırlandırabilecek, harcama limitleri koyabilecek, konum paylaşımını yönetebilecek ve ücretli üyelik veya satın alımları onaya bağlayabilecek. Ancak ebeveyn denetim sistemlerinin çocuğun mahremiyetini orantısız şekilde ihlal etmemesi ve gözetimden ziyade rehberlik odaklı tasarlanması şart olacak.

Herhangi bir haksız askıya alma veya yaş doğrulama hatasına karşı platformlar, Türkçe dil seçeneği sunan ve mutlaka insan incelemesinden geçen bir itiraz mekanizması kurmak zorunda olacak. Kurallara uymayan platformlara ise 5651 sayılı Kanun kapsamında yaptırımlar uygulanacak. Yaptırım öncesinde platformlara ihlali düzeltmesi için süre verilecek; ihlalin ağırlığı ve etkilenen çocuk sayısı göz önüne alınarak cezai işlemler yürütülecek.