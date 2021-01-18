Yerli Otomobil Fabrikası İçin 1.500 Kişi İşe Alınacak

Yerli otomobil için açılan Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda üretim tesisindeki üç birimin altyapı çalışmalarının tamamlandığı açıklandı. Üstyapı çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamalarda ise 1.500 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalar kapsamında yerli otomobilin Gemlik'teki üretim tesisinin geldiği son aşamadan bahsedilirken, üretim tesisinin yapım aşamasında çalışmak isteyen vatandaşları da sevindirecek bir haber verildi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre üstyapı çalışmaları başlamış durumda. Bu bağlamda da yeni personel alınacağını söyleyen TOGG, bu ay içerisinde 220, bu yıl içerisinde ise toplam 1.500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Böylelikle vatandaşlar için de yeni bir gelir kapısı açılmış olacak.

Boya, enerji ve gövde üretim birimlerinin altyapı çalışmaları tamamlandı

Yapılan paylaşımda, inşaat çalışmalarının geldiği son noktaya da değinildi. 550 bin metrekarelik kazı çalışması yapıldığını ifade eden yetkililer, 225 bin metre kare dolgu yapıldığını, ayrıca 30 bin 900 adet de güçlendirme kolonu yerleştirildiğini açıkladılar. Böylelikle boya, enerji ve gövde üretim birimlerinin altyapı çalışmaları tamamlanmış oldu.

Yaşanan gelişmelere rağmen TOGG'un üretim tesisi için yapılması gereken hala pek çok şey var. Ancak yetkililer, çalışmaların planlandığı gibi gittiğini söylüyorlar. Yani yerli otomobilin üretim tesisi için her şey istenildiği gibi sürüyor ve bu da sevindirici bir durum. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte de seri üretim süreci başlayacak yerli otomobiller, önümüzdeki yılın sonunda banttan inmiş olacak.

İşte TOGG'un yaptığı o paylaşım

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