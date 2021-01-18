Alibaba'nın Elektrik Motorlu Otomobil Üreteceği Söyleniyor

E-ticaret devi Alibaba'nın otomobil sektörüne gireceği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre şirket, nisan ayında ilk sedan modelini duyuracak. 2022 yılına geldiğimiz zamansa Alibaba'nın SUV modeli ile tanışacağız. Araçların ne zaman seri üretime başlayacağı ise şu an için bilinmiyor.

Şu sıralar kurucu ortağı Jack Ma'dan haber alınamamasıyla gündemde olan Alibaba'nın, otomobil işine giriştiği ortaya çıktı. Üstelik edinilen bilgilere göre Alibaba'nın otomobilleriyle tanışmak için çok da beklemeyeceğiz. İddialara göre şirketin sedan aracı bu yıl, SUV modeli ise 2022 yılında duyurulacak. Tahmin edilebileceği üzere Alibaba'nın üreteceği otomobiller de elektrik motoruna sahip olacak.

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından ortaya atılan iddialara göre Alibaba, elektrik motorlu otomobiller için MG'nin sahibi olan Çinli şirket SAIC ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında da "Zhiji Auto/IM" isimli otomobiller üretilip piyasaya sürülecek. Araçların ne zaman seri üretime geçeceği, son tüketiciye ne zaman ulaşacağı gibi detaylar henüz bilinmiyor.

Alibaba'nın üreteceği araçlar böyle görünebilir

Alibaba'nın üreteceği söylenen araçlarla ilgili detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak ilk aracın nisan ayında duyurulması bekleniyor. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse TOGG'un rakiplerinden bir tanesiyle kısa bir süre sonra tanışmış olacağız. Ayrıca Alibaba'nın böyle bir işe girişmesi, otomobil sektörünün baştan sona değişmekte olduğunun açık bir göstergesi.

Elektrik motorlu otomobil furyasını başlatan Tesla hem tüketicileri hem de teknoloji devlerini etkilemeyi başarmış durumda. Örneğin ABD merkezli teknoloji devi Apple da şu sıralar daha çok elektrik motorlu aracıyla gündemde. Yaşanan gelişmeler, petrol türevi yakıtların öneminin giderek azaldığını gözler önüne seriyor. Otomobil sektöründeki gelişmeler böyle devam ederse, yeni dünya düzeni kapsamında içten yanmalı motorlara sahip araçlara yer olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz.