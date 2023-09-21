Yıllardır içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulamayan Toshiba için yeni bir dönem başladı. Şirket, son hisse alımları sonrası "patron şirketi"ne dönüştü. Toshiba'nın borsadan çekilmesi bekleniyor.

Geçmişi 1800'lü yıllara kadar dayanan Toshiba, özellikle de son birkaç yıldır sancılı bir süreçten geçiyor. Şirket içinde yaşanan anlaşmazlıklar ve gelirlerin düşmesi, Toshiba'yı yok olmanın eşiğine getirdi. Ancak köklü geçmiş, korkulanın olmasını engelledi. Yine de yaşananlar, Toshiba'da büyük yaralar açtı.

Gelen son haberler, teknoloji devinin Tokyo Menkul Kıymetler Borsasından (TSE) çekilebileceğini düşündürüyor. Zira Toshiba, özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners'in liderliğindeki konsorsiyumun, hisselerin yüzde 78,65'ini 14 milyar dolara satın aldığını açıkladı. Böylelikle Toshiba'nın üçte ikisinden fazlası için yatırımcı kalmadı.

Toshiba, "patron şirketi" haline geldi

Toshiba'nın yatırımcılardan arındırılması ve çoğunluk hissesinin sadece bir grubun elinde kalmış olması, şirketin "patron şirketi" haline dönüşmesine yol açtı. İşte bu da 1949'dan beri TSE'de listelenen hisselerin borsadan çekilebileceği anlamına geliyor. Borsadan çekilme hemen gerçekleşmeyecek ancak yıl sonuna doğru her şeyin netleşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Toshiba'nın bir numaralı ismi Taro Shimada oldu. Shimada, yeni bir hissedar ile yeni bir geleceğe doğru adım atacaklarını açıkladı. Tüm bunların Toshiba'nın geleceğini nasıl etkileyeceğini önümüzdeki dönemlerde göreceğiz...