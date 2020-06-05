Koronavirüs salgını sonrası 11 Mayıs'ta üretime tekrar başlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., ihracat hedeflerini artırmak ve iş gücünü desteklemek için İŞKUR üzerinden 800 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Başvuru sürecinde aranan kriterleri öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de üretimin 25. yılını kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., koronavirüs salgınına yönelik gerekli tedbirleri alındıktan sonra üretime tekrar başlandığını açıklamıştı. Geçtiğimiz ay üretime tekrar başlayan şirket, ihracat hedeflerini artırmak ve iş gücünü desteklemek için önümüzdeki 3 aylık süreçte 800 kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda Toyota Türkiye ile İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü arasında kayıtlı ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi için kısa süreli adaptasyon ve sertifika eğitimleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Kaynak, montaj ve boya işçiliği alanlarında 800 kişiye istihdam sağlanacak:

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yararlanabileceği belirtilen projeyle birlikte kaynak, montaj ve boya işçiliği mesleklerinde olmak üzere toplamda 800 kişi eğitime tabi tutularak fabrikada istihdam edilecek. Kurs programına katılım sağlayan sözleşmeli işçiler, 6 aylık deneme süreci sonrasında uygun görülürse firmada kadrolu olarak çalışma imkânına da sahip olabilecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., koronavirüs nedeniyle duran üretime 11 Mayıs tarihinde tekrar başlamıştı. Bu zorlu sürecin ardından istihdam projesiyle ilgili konuşan Toyota Türkiye CEO’su Toshihiko Kudo; ihracat hedeflerini artırmak, iş gücünü desteklemek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için mevcut kadroya 800 kişilik bir istihdam eklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Kimler başvuruda bulunabilecek?

Mesleki eğitim kursuna katılmak isteyen iş adaylarının karşılaması gereken bazı kriterler bulunuyor. Bu noktada mesleki eğitim kursuna katılmak isteyen iş adaylarının 'erkek, en az lise mezunu, Sakarya'da ikamet ediyor olmak ve askerliğini tamamlamış ya da en az 6 ay tecil ettirmiş olmak' şartlarını taşımaları gerekiyor.

Bu kriterleri taşıyan İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlar, doğrudan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.’ye, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü'ne veya belediyelerde bulunan İŞKUR temsilciliklerine başvuruda bulunabilecekler.