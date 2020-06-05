Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk akıllı devriye sistemi Ekin Patrol G2, German Innovation Awards’ta “Excellence in Business to Business - Otomotiv” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türk mühendislerin elinden çıkan, dünyanın ilk ve tek akıllı devriye sistemi Ekin Patrol G2, kazandığı uluslararası prestijli ödüllere bir yenisini daha ekledi. Hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilen sistem, German Innovation Awards’ta “Excellence in Business to Business - Otomotiv” kategorisinde birincilik ile ödüllendirildi.

Şehirlerin güvenliğini artırmak amacıyla polis, jandarma, itfaiye gibi araçlar için tepe lambası konseptinde tasarlanan Ekin Patrol G2, yüksek teknolojili bir mobil denetleme sistemi olarak tanımlanıyor. Üstün teknolojileri ve şık tasarımı ile öne çıkan ürün, beş şeride kadar araçların plakaları ve hızlarını tespit edilebiliyor ve birbirine çok yakın park etmiş araçlar için bile park ihlal tespiti yapabiliyor.

Ekin Patrol G2, yedi şeride kadar plaka tanıma ve hız tespiti yapabiliyor

Bagaja ya da aracın başka yerine ekstra donanım koymaya gerek olmadan, tak-çalıştır (plug & play) tasarımıyla sıradan polis araçlarını akıllı devriye aracına çeviren Ekin Patrol G2, dört tarafında bulunan kameraları ile 360 derece gözetleme imkanı sunuyor. Dahili sıcaklık ve nem sensörü ile ısı ve nem artışı durumlarında kullanıcıları uyaran sistem, giyilebilir kamera, silah sesi ve hava kirliliği sensörleri ile entegre çalışabiliyor.

Tak-çalıştır tasarımıyla sıradan polis araçlarını akıllı devriye aracına çeviren sistem, kameraları ile 360 derece gözetleme imkanı sunuyor

Kara listede yer alan araçları plakaları aracılığıyla tanıyan Ekin Patrol G2, hem kontrol merkezine alarm veriyor hem de kullanıcıyı tablet uygulaması üzerinden sesli ya da görsel olarak uyarıyor. Aynı ağ altyapısını paylaştığı diğer tüm sistemlerle haberleşen ürün, harita üzerinden olay yerine yönlendirilebiliyor ve olaylara anında müdahale edebiliyor.

Geliştirdiği çözümlerle ‘güvenli şehir’ teknolojilerine yön veren Ekin Smart City Solutions, plaka tanıma ve park ihlal tespiti yapabilen dünyanın ilk ve tek akıllı devriye bisiklet sistemi Ekin Bike Patrol ile de büyük takdir topladı. Fransa’da düzenlenen DNA Paris Design Awards’ta "Araç, Ulaşım ve Aksesuarlar" kategorisinde mansiyon ödülünü kazanan ürün, bisiklet, motosiklet ve scooter gibi mevcut tüm mobil araçları ek bir donanım gerektirmeden akıllı hale getiriyor.