Trendyol Kapıya Gelen Siparişlerin Ardındaki Süreci Açıkladı

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, satıcılar ile sektörün büyümesi için bazı çalışmalar sürdürüyor. Gelin Trendyol’un yaptığı çalışmalara hep birlikte bakalım.

E-ticaret dünyası giderek büyürken Trendyol, satıcılarını her geçen gün büyütmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanına hizmet ulaştıran, satıcılarla alıcıları bir araya getiren Trendyol, satıcılarına önemli destekler sunuyor. Şimdi sizlere, Trendyol’un satıcılara yönelik çalışmalarından ve Türkiye’deki e-ticaret sektörünün büyümesine nasıl yardımcı olduğundan bahsedeceğiz.

Bireysel bir tüketici olarak düşündüğünüzde, Trendyol’un aslında standart bir e-ticaret platformu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu pek de doğru bir yaklaşım değil. Zira arka planda ürünlerin müşterilere ulaştırılmasından çok daha fazla operasyon sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi anlatacaklarımız, Trendyol’un aslında ne kadar geniş kapsamlı bir platform olduğunu gözler önüne serecek türden.

Trendyol satıcıların ve sektörün büyümesi için neler yapıyor?

Giderek dijital bir hale gelen yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen e-ticaret sektörüne çok önemli katkılar sağlayan Trendyol’un satıcılara sunduğu önemli avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Trendyol Akademi ile satıcıların e-ticarette ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimin alınması sağlanıyor.

alınması sağlanıyor. Platforma katılan her üretici ve satıcıya özel e-ticaret danışmanları atanıyor.

atanıyor. Satıcılar akaryakıt indirimleri ile 3,5 milyon TL tasarruf etti.

etti. Trendyol sunduğu banka anlaşmaları sayesinde satıcılarına 32 milyon TL'nin üzerinde finansman desteği sağladı. Finansman desteğinin 20 milyon TL’den fazlasını ticari ihtiyaç kredileri oluşturuyor.

sağladı. Finansman desteğinin 20 milyon TL’den fazlasını ticari ihtiyaç kredileri oluşturuyor. Trendyol E-Faturam kullanan satıcılar 8 milyondan fazla e-fatura keserek işlerini hızlandırdı .

. 5 binin üzerinde satıcı kutu ve ambalaj tedariği gerçekleştirdi.

gerçekleştirdi. 3 binin üzerinde satıcı ürün fotoğraf çekimi hizmetinden, 2 bin 300 'den fazla satıcı ise anlaşmalı e-ticaret entegratörlerinden faydalandı.

Trendyol, satıcıların işlerine yardımcı olmanın yanı sıra sektörün büyümesini sağlayacak ve ekonomiyi destekleyecek bazı çalışmalar da yapıyor. Dilerseniz şimdi de Trendyol’un sektöre katkılarına yakınan bakalım.

Yöresinden ürünler tüm Türkiye ile buluşuyor

Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ‘Yöresinden Ürünler’ programını başlattı. Bu iş birliği ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 688 farklı çeşit coğrafi işaretli ürünü Trendyol Yöresinden Ürünler butiğinde müşterileriyle buluşturuluyor. Trendyol, böylece sürdürülebilir kalkınmaya ve ürünün gerçek sahibi olan yerli üreticilerin gelirlerinin artmasına da katkı sağlıyor. Bu süreçte pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik desteklerle de yerel üreticiler güçlendiriliyor. Programa katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına; özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek veriliyor.

Kadın kooperatiflerine destek olurken yerel kalkınmaya katkı sağlıyor

Kadınların dijital ekonomide etkin şekilde var olması için teknoloji, finansman, pazarlama ve eğitim ile onları destekleyen Trendyol, kadın girişimcilerin ürünlerini müşterileriyle buluşturarak işlerini büyütmelerine katkı sağlıyor. Trendyol'un kadın KOBİ destek programı Güçlü Kadınlar Programı'na bir işletmede yüzde 50'den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80'e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor.

Gel-Al noktası olan esnaf satışlarını yüzde 17 arttırdı

E-ticaret sektöründe teslimat yoğunluğunun artması ile birlikte esnafın teslimat noktası olması, esnaflar için ek gelir kaynağı oldu. Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercih ettiği Trendyol Gel-Al noktaları, esnafın hem satışlarını hem de bilinirliğini artırıyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Trendyol Gel-Al noktası olan esnafların satışları aylık ortalama yüzde 17 artış gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre esnafların yüzde 85’i işbirliği sayesinde bilinirliklerinin arttığını belirtirken, yüzde 83’ü müşterilerin Trendyol kargosunu teslim alırken, başka ürünleri/hizmetleri de satın aldığını söylüyor. Trendyol işbirliği sayesinde daimi müşterilerinin sayısının arttığını ifade eden esnafların oranı ise yüzde 72 oldu. Gel-Al noktası olan esnafların yüzde 56’sı mobil/bilgisayar uygulamalarını kullanma becerisinin arttığını düşünürken, yüzde 35’i Trendyol’dan sonra internetten satış yapmayı planladıklarını aktardı.

Türk markaları dünyaya açıldı

E-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız veren Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) iş birliğinde, BMD üyesi Türk markaları, dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteri ile buluşturacak.

Trendyol, Almanya’daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk markalarını ve üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyor. Aynı zamanda 50'den fazla global e-ticaret platformunda yerli üreticilerin ürünlerini farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor. 2021'de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Trendyol’un ürünlerinin globalde 4 milyon müşterisi bulunuyor. 2023 yılında ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirleyen ve e-ihracat için önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon USD yatırım yapacak olan Trendyol, 5 yıl içinde toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmayı hedefliyor.

Satıcılar ne düşünüyor?

Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Taha Mertcan Ok, pandemi döneminde işlerinin bıçak gibi kesildiğini belirterek bu dönemde çıkış yolunu e-ticarette bulduğunu söyledi. Ok, "Bir aile markamız vardı ancak pazara ulaşma anlamında istediğimiz başarıda değildi. 2020 yılında pandemi başladığında ise işlerimiz tamamen durdu. Üniversite hayatım boyunca kendi markamı kurarak hem ailem hem de köy halkıyla birlikte birşeyler yapmak istiyordum. İşlerimiz durduğunda harekete geçtim ve markamız Organik Teyze ile Trendyol'da satışa başladık. İkinci gün sipariş geldi, çok kısa sürede Türkiye'nin birçok yerinden sipariş almaya başladık. Bir buçuk ayda satmayı planladığımız ürünleri bir haftada sattık. Kars'a zeytinyağı satabileceğimizi hayal bile edemezken bugün Kars'a zeytinyağlarımızı gönderiyoruz. E-ticaret sayesinde Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyoruz. Trendyol bize fırsat eşitliği yarattı" dedi.

Pandemi döneminde profesyonel işini bırakıp eşiyle birlikte memleketine dönen ve üretime başlayan Cahit Uslu ise "Karşı Köyden markamızı kurarak Trendyol'da satışa başladık. Bugün sirke, salça, sebze ve meyve kurusu, bitki çayları, reçel, marmelat ve pekmez grubundan oluşan 120 çeşit ürünü tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Köy ve bölge halkına istihdam sağlıyoruz. Köydeki üreticilerimizden meyve ve sebzeleri alarak işliyoruz. Tesisimizde hammadde ayıklamadan üretime kadar yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Bunların çoğu kadınlardan oluşuyor. Hedeflerimiz arasında e-ihracat var." şeklinde konuştu. Pandemi döneminde Trendyol'da satışa başlayan Taha Mertcan Ok ve Cahit Uslu, köylerinde kalkınma hareketi başlattı. Büyükşehirden ayrılarak memleketleri Manisa Kırkağaç'ın Öveçli Köyü'ne geri dönen iki kuzen, 300 kişilik köylerinde herkese istihdam yaratmayı hedefliyor.

Trendyol Gel-Al noktası olan Serkan Kul, Gel-Al noktası olmanın kendisine gelir olarak büyük katkısı olduğunu belirterek, siparişini almaya gelen her müşterinin alışveriş yapmasıyla, aylık 250 yeni müşteri kazandığını söyledi. Çorum’da Trendyol Gel-Al noktası olarak da hizmet veren Şahin Kuruyemiş’in sahibi Hakkı Şahin de Gel-Al noktası olmasıyla birlikte yeni insanlarla tanışarak, yeni müşteriler edindiğini, en önemlisi de işyerinin daha çok tanındığı için bu durumdan son derece memnun olduğunu belirtiyor…