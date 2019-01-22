Türkiye, bu yıl ilk defa Antarktika’da yapılacak çalışmalara başka bir ülkenin yanında iştirakçi olarak katılmak yerine kendi çalışmalarını yürütmek için katılacak.

Türkiye, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika’da meteorolojik çalışmalar yapacak. Çalışmaların önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Meteoroloji konusunda dünya ile yarışan bir ülke olmaya kararlıyız” açıklaması yaptı.

Bu kapsamda Antarktika’da OMGİ adlı cihazlardan kurulacak ve iki yıl boyunca bölgeden veri toplanacak. İlk iki Ulusal Antarktika Bilim Seferi 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilmişti. Türkiye bu çalışmalarda başka ülkelerin üslerinde, gözlemci statüsünde iştirak etmişti. Bu yıl ilk defa geçici “Türk Bilim Üssü” kurma çalışmaları gerçekleştirilecek.

29 Ocak’ta başlayacak ve yaklaşık bir ay sürecek olan çalışmalara üniversitelerden gelen katılımcıların yanında Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden mühendis Mehmet Yıkılmaz da katılacak. 11 bilim insanı “Ulusal Kutup Programı” çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapacak.

Antarktika’da iki adet de Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulacak. Bir kısmı yerli ve milli üretilen, bir kısmı da yurt dışından temin edilen istasyonlar, Türk mühendisler tarafından sistem mühendisliği yapılarak birleştirildi.

Araştırmanın amacı, bölgede Danışman Ülke statüsü elde edebilmek. 1 Aralık 1959’da yapılan Antarktika Antlaşması ile kıta üzerinde çalışma yapan 29 danışman, 24 gözlemci ülke yer alıyor. Türkiye’nin amacı ise gözlemci ülke statüsünden danışman statüsüne yükselmek.

Antarktika’ya gidecek olan ekip, kasım ayında Antalya’da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından zorlu koşullarda yaşayabilmelerini sağlayacak eğitimler aldı. Yolculuğun yüzde 80’i denizde geçtiği için katılımcılara gemi yaşamı, hızlı bot kullanımı, gemide örf ve adetler, gemi içerisindeki hiyerarşi, teknik terimler, temel ilk yardım eğitimi gibi konularda bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, “Cumhurbaşkanımızın Antartika’da olan 30 ülkeden biri olma misyonuyla beraber biz de Antartika’da kurulacak Türk Üssü’ne Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’müzden bir arkadaşımızı gönderiyoruz. Orada 40 gün boyunca kalacak. İnşallah yakın bir zamanda da hızlı bir şekilde danışman ülke statüsü alıp Antartika’daki kalıcı çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Meteoroloji konusunda dünya ile yarışan bir ülke olmaya kararlıyız. Başta personelimiz Mehmet Yıkılmaz olmak üzere Antarktika’ya gidecek tüm bilim insanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum.” ifadesini kullandı.