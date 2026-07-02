Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller, Markalar, Elektrikli Modeller, SUV'lar Açıklandı

Haziranda Türkiye otomobil pazarı daraldı. Buna rağmen Renault, Clio HB ile model satışlarında öne çıkarken; Togg T10X elektrikli ve SUV pazarında güçlü performans sergiledi. İşte Haziran ve 2026 yılının ilk altı ayına ait otomobil satış detayları...

Haziran 2026’da otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre daraldı. Toplam pazar 105.041 adet olurken, bunun 83.978 adedini otomobil satışları oluşturdu. Hafif ticari araç tarafında ise 21.063 adetlik satış kaydedildi.

Cins Haziran 2026 Satış Haziran 2025 Satış Değişim Otomobil 83.978 93.676 -%10,35 Hafif Ticari Araç 21.063 24.935 -%15,53 Toplam 105.041 118.611 -%11,44

Türkiye'de kaç araç satıldı? - 2026 Toplam

2026’nın Ocak-Haziran döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı 558.179 adet oldu. Bu dönemde 440.234 adet otomobil, 117.945 adet hafif ticari araç satıldı. Böylece toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daralma gösterdi.

Cins Ocak-Haziran 2026 Satış Ocak-Haziran 2025 Satış Değişim Otomobil 440.234 488.003 -%9,79 Hafif Ticari Araç 117.945 119.974 -%1,69 Toplam 558.179 607.977 -%8,19

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - Haziran 2026

Haziran ayında otomobil pazarının zirvesinde Renault yer aldı. Marka, 14.423 adetlik satışla en yakın rakiplerinden belirgin şekilde ayrıldı. Fiat ikinci sıraya yerleşirken, Volkswagen, Hyundai ve Toyota da ayın en çok tercih edilen markaları arasında kendine yer buldu.

Sıra Marka Satış Sayısı 1 Renault 14.423 2 Fiat 6.534 3 Volkswagen 5.642 4 Hyundai 5.241 5 Toyota 4.850 6 Togg 4.503 7 Skoda 4.229 8 Citroen 3.934 9 Peugeot 3.735 10 BMW 2.875

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları - 2026 Toplam

Ocak-Haziran döneminde Renault, 69.236 adetlik otomobil satışıyla liderliğini sürdürdü. Volkswagen ve Toyota ilk üçte yer alırken, Hyundai ile Peugeot da güçlü konumunu korudu. Togg’un 21 bin adedi aşan performansı listenin dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

Sıra Marka Satış Sayısı 1 Renault 69.236 2 Volkswagen 36.071 3 Toyota 34.829 4 Hyundai 31.109 5 Peugeot 25.166 6 Fiat 24.135 7 Togg 21.248 8 Skoda 19.456 9 Citroen 17.841 10 Opel 17.369

Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - Haziran 2026

Haziran 2026’da en çok satan otomobil modeli Renault Clio HB oldu. Fiat Egea Sedan ikinci sırada yer alırken, Renault Megane Sedan üçüncü sıraya yerleşti. Togg T10X’in dördüncü sıraya yükselmesi, elektrikli ve SUV ilgisinin model listelerine yansıdığını gösterdi.

Sıra Marka Model Segment Satış Sayısı 1 Renault Clio HB B2 4.807 2 Fiat Egea Sedan C1 4.742 3 Renault Megane Sedan C1 3.467 4 Togg T10X C7 2.933 5 Toyota Corolla C1 2.728 6 Renault Duster C7 2.493 7 Renault Boreal C7 2.160 8 KG Mobility Torres D7 1.942 9 Nissan Qashqai C7 1.923 10 Hyundai i20 B2 1.818

Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri - 2026 Toplam

2026’nın ilk altı ayında Renault Clio HB, 28.892 adetlik satışla zirvede yer aldı. Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla arasındaki rekabet oldukça yakın seyretti. Fiat Egea Sedan, Toyota C-HR ve Renault Duster da yıl toplamında güçlü performans gösterdi.

Sıra Marka Model Segment Satış Sayısı 1 Renault Clio HB B2 28.892 2 Renault Megane Sedan C1 17.375 3 Toyota Corolla C1 17.215 4 Fiat Egea Sedan C1 14.766 5 Toyota C-HR C7 13.992 6 Renault Duster C7 12.863 7 Togg T10X C7 12.003 8 Hyundai i20 B2 11.919 9 Volkswagen Taigo B7 11.741 10 Peugeot 2008 B7 10.656

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - Haziran 2026

Haziran ayında elektrikli otomobil pazarında Togg T10X açık ara lider oldu. KG Mobility Torres ikinci sırada yer alırken, Togg T10F üçüncü sıraya yerleşti. Mini Countryman, Opel Frontera ve Volvo EX30 da elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modeller arasında yer aldı.

Sıra Marka Model Gövde Satış Sayısı 1 Togg T10X SUV 2.933 2 KG Mobility Torres SUV 1.658 3 Togg T10F SD 1.570 4 Mini Countryman SUV 1.410 5 Opel Frontera SUV 845 6 Volvo EX30 SUV 742 7 Kia Niro SUV 642 8 BMW X1 SUV 541 9 Citroen C3 Aircross SUV 467 10 Tesla Model Y SUV 398

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller - 2026 Toplam

Ocak-Haziran döneminde Togg T10X, 12.003 adetle elektrikli otomobil pazarının lideri oldu. Togg T10F ikinci sıraya yerleşirken, KG Mobility Torres üçüncü sırada yer aldı. İlk 10’da SUV ağırlığının yüksek olması, elektrikli pazardaki gövde tercihini de gösterdi.

Sıra Marka Model Gövde Satış Sayısı 1 Togg T10X SUV 12.003 2 Togg T10F SD 9.245 3 KG Mobility Torres SUV 7.350 4 Mini Countryman SUV 6.845 5 Opel Frontera SUV 4.171 6 Tesla Model Y SUV 3.793 7 Volvo EX30 SUV 3.423 8 Citroen C3 Aircross SUV 2.288 9 BMW X1 SUV 2.283 10 BYD Sealion 7 SUV 2.007

Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - Haziran 2026

Haziran ayında SUV-CUV pazarının lideri Togg T10X oldu. Renault Duster ikinci, Renault Boreal ise üçüncü sırada yer aldı. KG Mobility Torres, Nissan Qashqai ve Chery Tiggo 7 gibi modeller de SUV rekabetinin ne kadar yoğun geçtiğini ortaya koydu.

Sıra Marka Model Segment Satış Sayısı 1 Togg T10X C7 2.933 2 Renault Duster C7 2.493 3 Renault Boreal C7 2.160 4 KG Mobility Torres D7 1.942 5 Nissan Qashqai C7 1.923 6 Chery Tiggo 7 C7 1.809 7 Volkswagen Taigo B7 1.662 8 Opel Frontera B7 1.637 9 Peugeot 2008 B7 1.633 10 Toyota C-HR C7 1.541

Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri - 2026 Toplam

Ocak-Haziran döneminde SUV-CUV pazarında Toyota C-HR zirvede yer aldı. Renault Duster ve Togg T10X, lideri yakından takip etti. Volkswagen Taigo ile Peugeot 2008’in yüksek satışları, B-SUV sınıfındaki rekabetin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Sıra Marka Model Segment Satış Sayısı 1 Toyota C-HR C7 13.992 2 Renault Duster C7 12.863 3 Togg T10X C7 12.003 4 Volkswagen Taigo B7 11.741 5 Peugeot 2008 B7 10.656 6 Nissan Qashqai C7 8.583 7 KG Mobility Torres D7 8.549 8 Kia Sportage C7 8.533 9 Volkswagen Tiguan C7 8.240 10 Peugeot 3008 C7 8.196

Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - Haziran 2026

Haziran 2026’da benzinli otomobiller 34.417 adetle en çok tercih edilen yakıt tipi oldu. Hibrit otomobiller 26.782 adetle ikinci sıraya yerleşti. Elektrikli otomobiller ise 14.978 adetlik satışla pazardaki güçlü konumunu korumayı başardı.

Yakıt Tipi Haziran 2026 Satış Pazar Payı Benzin 34.417 %41,0 Hibrit 26.782 %31,9 Elektrik 14.978 %17,8 Dizel 6.802 %8,1 Otogaz 999 %1,2 Toplam 83.978 %100

Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt tipi - 2026 Toplam

2026’nın ilk altı ayında benzinli otomobiller 182.492 adetle liderliğini sürdürdü. Hibrit otomobiller 145.804 adetle ikinci sıraya yerleşirken, elektrikli otomobiller 81.331 adetlik satışa ulaştı. Dizel ve otogazlı modellerin payı sınırlı kaldı.

Yakıt Tipi Ocak-Haziran 2026 Satış Pazar Payı Benzin 182.492 %41,5 Hibrit 145.804 %33,1 Elektrik 81.331 %18,5 Dizel 27.485 %6,2 Otogaz 3.122 %0,7 Toplam 440.234 %100

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - Haziran 2026

Haziran ayında C segmenti otomobiller 47.890 adetlik satışla pazarın açık ara lideri oldu. B segmenti 21.816 adetle ikinci sıraya yerleşirken, D segmenti 10.615 adetle üçüncü sırada konumlandı. A, E ve F segmentlerinin toplam payı sınırlı kaldı.

Segment Haziran 2026 Satış Pazar Payı A Segmenti 353 %0,4 B Segmenti 21.816 %26,0 C Segmenti 47.890 %57,0 D Segmenti 10.615 %12,6 E Segmenti 2.802 %3,3 F Segmenti 502 %0,6 Toplam 83.978 %100

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil segmenti - 2026 Toplam

Ocak-Haziran döneminde C segmenti 241.100 adetle Türkiye otomobil pazarının merkezinde yer aldı. B segmenti 130.476 adetle ikinci sıraya yerleşti. D segmenti de 53.863 adetlik satışla güçlü bir hacim yaratırken, üst segmentlerin payı daha düşük kaldı.

Segment Ocak-Haziran 2026 Satış Pazar Payı A Segmenti 1.179 %0,3 B Segmenti 130.476 %29,6 C Segmenti 241.100 %54,8 D Segmenti 53.863 %12,2 E Segmenti 11.104 %2,5 F Segmenti 2.512 %0,6 Toplam 440.234 %100

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - Haziran 2026

Haziran ayında SUV gövde tipi 53.572 adetlik satışla pazarın en çok tercih edilen sınıfı oldu. Sedan otomobiller 19.820 adetle ikinci sırada yer alırken, hatchback modeller 10.136 adetlik satışa ulaştı. SUV ilgisi, gövde tipi tercihlerinde açık şekilde öne çıktı.

Gövde Tipi Haziran 2026 Satış Pazar Payı SUV 53.572 %63,8 Sedan 19.820 %23,6 Hatchback 10.136 %12,1 Spor 327 %0,4 Station Wagon 86 %0,1 MPV 36 %0,0 CDV 1 %0,0 Toplam 83.978 %100

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil gövde tipi - 2026 Toplam

2026’nın ilk altı ayında SUV otomobiller 284.493 adetlik satışla toplam pazarın en büyük bölümünü oluşturdu. Sedan otomobiller 90.216 adetle ikinci, hatchback otomobiller 63.991 adetle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de SUV eğilimi güçlenerek sürdü.

Gövde Tipi Ocak-Haziran 2026 Satış Pazar Payı SUV 284.493 %64,6 Sedan 90.216 %20,5 Hatchback 63.991 %14,5 Spor 868 %0,2 Station Wagon 502 %0,1 MPV 157 %0,0 CDV 7 %0,0 Toplam 440.234 %100

Kaynak: ODMD, Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık